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منوعات
في السعودية.. الأذان يلفت أنظار صديقة نيمار (فيديو)
Lebanon 24
16-10-2024
|
03:52
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علقت برونا بيانكاردي عارضة الأزياء البرازيلية وصديقة نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي في "إنستغرام" على نمط الحياة في السعودية.
ويبدو أن آذان الصلاة لفت برونا كثيرا، إذ نشرت فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها بتطبيق "إنستغرام"، لحظة رفع آذان إحدى الصلوت. وكتبت برونا على الفيديو باللغة البرتغالية: "مواقيت الصلاة في الرياض بالسعودية تضبط إيقاع الحياة في المدينة".
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وأضافت: "يصلي المسلمون 5 مرات في اليوم، وفقا لأركان الإسلام الخمسة، وهي الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء".
🚨🚨🚨زوجة 'نيمار' برونا عبر (IG) :
مواقيت الصلاة تضبط إيقاع الحياة في السعودية 🕌
ووفقًا لأركان الإسلام الخمس الصلوات هي؛
الفجر ، الظهر ، العصر ، المغرب ، العشاء 🤲💚 pic.twitter.com/dpRwPRbGET
— بيت الهلال (@baytAlhilal) October 15, 2024
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