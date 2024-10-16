Advertisement

منوعات

في السعودية.. الأذان يلفت أنظار صديقة نيمار (فيديو)

Lebanon 24
16-10-2024 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1263119-638646740413150048.jpeg
Doc-P-1263119-638646740413150048.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علقت برونا بيانكاردي عارضة الأزياء البرازيلية وصديقة نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي في "إنستغرام" على نمط الحياة في السعودية.

ويبدو أن آذان الصلاة لفت برونا كثيرا، إذ نشرت فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها بتطبيق "إنستغرام"، لحظة رفع آذان إحدى الصلوت. وكتبت برونا على الفيديو باللغة البرتغالية: "مواقيت الصلاة في الرياض بالسعودية تضبط إيقاع الحياة في المدينة".
Advertisement

وأضافت: "يصلي المسلمون 5 مرات في اليوم، وفقا لأركان الإسلام الخمسة، وهي الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء".

🚨🚨🚨زوجة 'نيمار' برونا عبر (IG) :

مواقيت الصلاة تضبط إيقاع الحياة في السعودية 🕌

ووفقًا لأركان الإسلام الخمس الصلوات هي؛

الفجر ، الظهر ، العصر ، المغرب ، العشاء 🤲💚 pic.twitter.com/dpRwPRbGET

— بيت الهلال (@baytAlhilal) October 15, 2024

منوعات

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:23 | 2024-10-16
09:57 | 2024-10-16
06:13 | 2024-10-16
04:25 | 2024-10-16
01:15 | 2024-10-16
23:00 | 2024-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24