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المرأة

بعد انتقادها المتكرر... إلهام شاهين تتّخذ قراراً جريئاً

Lebanon 24
16-10-2024 | 04:25
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على هامش حضورها حفل توزيع الجوائز في "مهرجان الأفلام القصيرة"، كشفت الفنانة إلهام شاهين عن اتخاذها قراراً جديداً وجريئاً، وذلك بعد الانتقادات التي طاولتها بسبب اقتراحها حلّ الدولتين: فلسطين وإسرائيل.
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وقالت إلهام: "النقد في إنك تنتقدني صح وأنا ليا عداوات وعارفة أسبابها وجرأتي ممكن تخلق ليا ده، وأنا مش هتكلم في السياسة تاني ولا الدين ولا عيلتي، ومحدّش يسألني غير على قد المناسبة فقط".

أما عمّا تفتقده السينما اليوم فقالت: "بنفتقد الكتابة الجيدة وأكتر حاجه بتتعبني الكتابة وبقعد أقرأ ورق كتير".

وعن طلب البعض تكريم الفنانَين عادل إمام ومحمد صبحي، قالت إلهام شاهين: "عادل إمام ومحمد صبحي يستحقان أفضل التكريمات من الدولة وفي كل مكان".

وعن الشخصية التي تتمنى تقديمها، قالت إلهام شاهين: "زمان كان نفسي أقدّم كل شخصيات ملكات مصر القديمات مثل الملكة حتشبسوت، وأُبرز دور المرأة القوية، وعرضت الفكرة على يوسف شاهين بس مات للأسف بعدها والمشروع وقف، وإحنا معندناش أعمال تاريخية".

وكانت إلهام شاهين قد أثارت الجدل بتصريحاتها في "مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما"، حيث قالت: "الشعوب العربية تنادي بالسلام، والحل من وجهة نظري هو حل الدولتين، يبقى فيه دولة فلسطين وبرضه إسرائيل، يا ريت العالم كله يضغط على نتنياهو، خصوصاً إنه بيتعالى بما يمتلك من أسلحة، مهما مر الوقت لازم يفهم هو ومين بيموّله إن الوطن العربي لن يهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية".
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