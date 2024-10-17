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المرأة
"أختي وصاحبتي وحبيبتي"..صورة ياسمين عبد العزيز ورضوى الشربيني تتصدر مواقع التواصل والجمهور: قمرات
Lebanon 24
17-10-2024
|
06:33
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تصدرت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز والإعلامية رضوى الشربيني حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرتا في لقاء ودي أكد عمق العلاقة القوية التي تربطهما.
شاركت ياسمين ورضوى صورة جمعتهما في إحدى المناسبات على حسابيهما في "إنستغرام"، في حساب الفنانة التي كانت أول من شارك الصورة، علقت النجمة المصرية برموز تعبيرية عبارة عن قلوب حمراء، لتصف رضوى صديقتها بالجدعة "أحلى وأجدع وأطيب ياسو في الدنيا".
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وشاركت الإعلامية المصرية بعدها بدقائق الصورة على حسابها في "إنستغرام"، وكتبت "أختي وصاحبتي وحبيبتي"، لترد عليها ياسمين بـ"أختي".
لاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت أغلب التعليقات بجمالهما، فعلق مستخدم "قمرات وأكتر اثنين محترمين"، وطلب آخر من الشربيني إلقاء التحية على ياسمين "سلميلي عليها كتير".
دانيا البناوي زوجة كريم فهمي، الذي يتحضر لثنائية جديدة مع ياسمين في "وتقابل حبيب"، علقت على الصورة برموز تعبيرية، عبارة عن قلوب حمراء، معربةً عن محبتها للثنائي.
ووصفت أخرى الثنائي بأنهما السبب في كرهها للرجال "الي كرهوني في الرجالة".
وقال أحد المستخدمين معلقا على صورة الثنائي "والله يا رضوى يا بختك بياسمين اللي يكون مع ياسمين يمتلك كنز لا يقارن ولا يثمن"، وعن جمال الممثلة المصرية، كتبت متابعة "القمر الي منور الانستا بموت فيك يا قلبي".
الصورة التي لم يتجاوز نشرها الساعة نالت على حساب ياسمين أكثر من 19 ألف إعجاب، بينما على حساب رضوى أكثر من 13 ألف إعجاب. (فوشيا)
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