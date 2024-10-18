27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هل تذكرون "الآنسة وردة" من مسلسل جميل وهناء؟... كشفت لأول مرة عن زواجها الثالث
Lebanon 24
18-10-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة السورية رباب كنعان للمرة الأولى عن زواجها الثالث، من دون الإفصاح عن هوية زوجها.
وخلال استضافتها في برنامج "غنسان" على قناة "يلا ترند" عبر "يوتيوب"، أجابت رباب على سؤال حول حياتها الشخصية وعدد زيجاتها.
Advertisement
وقالت: "زواجي الثاني كان من دبلوماسي روسي، والآن أنا مرتبطة، والله يوجه له الخير"، مضيفة أنها لم تعلن سابقًا عن ارتباطها لأن "هذا الأمر يخصني ولم يسألني أحد من قبل، والارتباط يعني الزواج بالتأكيد".
وكشفت رباب عن عمرها الحقيقي، موضحة أنها من مواليد 1971، أي أن عمرها 52 عامًا، وأضافت: "هل معقول أن يزعل بنات جيلي؟ الآن أصبح الجميع يلجأ لعمليات التجميل، فلم يعد العمر مشكلة".
وتحدثت رباب خلال الحلقة عن نشأتها، مشيرة إلى أنها جاءت من أسرة بسيطة كان منزلها بمثابة صالون أدبي، حيث تعلمت التفكير والمناقشة، وكانت تنبثق أفكار لقصص وروايات من بين جلساتهم، مما جعلها تتجه نحو الفن والمسرح للبحث عن ذاتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
راغب علامة برسالة غاضبة: لعنكم الله
Lebanon 24
راغب علامة برسالة غاضبة: لعنكم الله
12:40 | 2024-10-17
17/10/2024 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
15:00 | 2024-10-17
17/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تُعلن أنّها اغتالت يحيى السنوار
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تُعلن أنّها اغتالت يحيى السنوار
09:12 | 2024-10-17
17/10/2024 09:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
07:54 | 2024-10-17
17/10/2024 07:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من إسرائيل لسكان منطقة في الشوف
Lebanon 24
تحذير عاجل من إسرائيل لسكان منطقة في الشوف
09:36 | 2024-10-17
17/10/2024 09:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:29 | 2024-10-18
لقب صوت مصر".. شيرين تغلق باب النزاع
23:54 | 2024-10-17
بعد إنهاء تعاقدها على تقديم برنامجها "هي وبس".. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها
15:44 | 2024-10-17
هنا الزاهد تعلن اختيارها وجهاً إعلانياً لشركة عطور سعودية
08:54 | 2024-10-17
في عرض "Savage X Fenty".. ريهانا تستلهم أسلوب ديمي مور في إطلالتها الأخيرة (صور)
06:33 | 2024-10-17
"أختي وصاحبتي وحبيبتي"..صورة ياسمين عبد العزيز ورضوى الشربيني تتصدر مواقع التواصل والجمهور: قمرات
03:47 | 2024-10-17
بعد وفاتها بشهر... نيكول كيدمان تشيع جنازة والدتها
فيديو
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
18/10/2024 13:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
18/10/2024 13:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
18/10/2024 13:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24