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المرأة

هل تذكرون "الآنسة وردة" من مسلسل جميل وهناء؟... كشفت لأول مرة عن زواجها الثالث

Lebanon 24
18-10-2024 | 02:00
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كشفت الفنانة السورية رباب كنعان للمرة الأولى عن زواجها الثالث، من دون الإفصاح عن هوية زوجها.

وخلال استضافتها في برنامج "غنسان" على قناة "يلا ترند" عبر "يوتيوب"، أجابت رباب على سؤال حول حياتها الشخصية وعدد زيجاتها.
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وقالت: "زواجي الثاني كان من دبلوماسي روسي، والآن أنا مرتبطة، والله يوجه له الخير"، مضيفة أنها لم تعلن سابقًا عن ارتباطها لأن "هذا الأمر يخصني ولم يسألني أحد من قبل، والارتباط يعني الزواج بالتأكيد".

وكشفت رباب عن عمرها الحقيقي، موضحة أنها من مواليد 1971، أي أن عمرها 52 عامًا، وأضافت: "هل معقول أن يزعل بنات جيلي؟ الآن أصبح الجميع يلجأ لعمليات التجميل، فلم يعد العمر مشكلة".

وتحدثت رباب خلال الحلقة عن نشأتها، مشيرة إلى أنها جاءت من أسرة بسيطة كان منزلها بمثابة صالون أدبي، حيث تعلمت التفكير والمناقشة، وكانت تنبثق أفكار لقصص وروايات من بين جلساتهم، مما جعلها تتجه نحو الفن والمسرح للبحث عن ذاتها.
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