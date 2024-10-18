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المرأة

لقب صوت مصر".. شيرين تغلق باب النزاع

Lebanon 24
18-10-2024 | 04:29
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رفضت الفنانة شيرين عبدالوهاب الدخول مجددا في صراع على لقب "صوت مصر"، مؤكدة أن لقبها المفضل هو اسمها، والمهم ما تقدمه من فن ومحتوى.

أضافت شيرين عبدالوهاب خلال حوار مباشر مع جمهورها عبر تطبيق «تيك توك» فجر اليوم الجمعة: أنا مش بحب الألقاب خالص أكيد كلنا نحب اسمنا يبقى جنب اسم بلدنا لكن انا لقبي هو اسمي ومتشغلوش بالكم بمين الأول ومين تاني وشغلي وفني هو اللي بيشغلني أكتر من الحاجات دي بكتير.
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وكشفت شيرين عبد الوهاب عن سبب طرحها أغنيات ألبومها الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملمحة لوجود مؤامرة كبرى استهدفت منعها من العودة إلى الغناء وقالت: أنها كانت في تحد لطرح هذا الألبوم بسبب وجود اتفاقية على عدم طرحها أغاني جديدة.

وتابعت شيرين عبدالوهاب: أنا لما حسيت إن الدنيا بتسود خالص وإن فيه إتفاقية كبيرة إني مانزلش أغاني عملت التحدي ده وكان نيتي إن ربنا يساعدني وربنا كرمني كرم أكتر من اللي أنا استاهله بيكم وأنتم ساعدتوني جدا وكفيتوا ووفيتوا".
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