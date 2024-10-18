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المرأة
إليكم الفائزة بلقب "ملكة جمال الكون" في تركيا (صور)
Lebanon 24
18-10-2024
|
16:00
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فازت التركية، أيليز دومان، بلقب ملكة جمال الكون في النسخة المحلية للمسابقة التي ستؤهلها للمشاركة في النسخة العالمية التي ستقام الشهر المقبل في المكسيك.
واختارت لجنة تحكيم المسابقة، الشابة ابنة العشرين عاماً وسط تأييد واسع للقرار من قبل متابعي المسابقة في مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بملكة الجمال الجديدة في سيل من التعليقات.
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وأقيمت المسابقة في مدينة إسطنبول، وبدت أيليز دومان الأكثر أناقة بين المشاركات، بجانب قدرتها على التحدث باللغتين الإنكليزية والألمانية مع لغتها الأم، التركية؛ ما قادها لحصد اللقب من المشاركات الجميلات الأخريات.
ويبلغ طول أيليز التي ولدت في ألمانيا 175 سنتيمتراً، وهي تواظب على التمارين الرياضية للحفاظ على جسم رشيق يؤهلها للمشاركة في مسابقات ملكات الجمال.
وقالت ملكة الجمال أيليز الي تستعد للدخول الى الجامعة إنها خضعت قبل عامين لعملية نفخ شفاه، وهو إجراء التجميل الوحيد الذي لم يكن طبيعيا فيها.
كما نشرت العديد من صور طفولتها في مراحل مختلفة، لتدعم روايتها تلك عند متابعيها الذين زاد عددهم في الإنستغرام.
ومن المقرر أن تمثل أيليز دومان، تركيا في مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين التي ستقام في مكسيكو سيتي بالمكسيك في 16 تشرين الثاني المقبل.
وذهب المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال الكون في النسخة التركية، إلى "إيلايدا أنك"، وحلّت في المركز الثالث "سودي ألكان"، وفي المركز الرابع كان "ايزغي يالجين"، وفي المركز الخامس "مينيكشي أراس".
وستمثل الشابة الفائزة "إيديل بيلغان"، تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام بداية العام المقبل 2025. (إرم نيوز)
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