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المرأة

هكذا علقت نجوى كرم بعد الهجوم عليها من قبل اعلامية لبنانية

Lebanon 24
19-10-2024 | 10:15
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خرجت الفنانة نجوى كرم عن صمتها بعد الهجوم عليها من قبل الاعلامية نضال الاحمدية لتجاهلها العدوان الاسرائيلي على لبنان واستكال حياتها بشكل طبيعي والترويج لبرنامج المواهب التي هي فيه ضمن لجنة التحكيم.
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وكتبت نجوى كرم على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي:"انتَ بقلبي…وبشهد بإيماني وبصرخ بكلّ صوتي.. انّك بقلب الله". (الجديد)
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