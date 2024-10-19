Advertisement

المرأة

أنغام أول المعلنين عن حفلات رأس السنة

Lebanon 24
19-10-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1265086-638649603519337948.jpg
Doc-P-1265086-638649603519337948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت شركات تنظيم الحفلات عن الإعلان على حفلات رأس السنة للعام الجديد 2025، قبل موعدها بشهرين، وكانت الفنانة أنغام، أول المطربين الذين أعلنت شركات تنظيم الحفلات عن إحيائهم حفلات رأس السنة حيث تحيي حفلًا غنائيًا لها في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة "أبو ظبي" ضمن سلسلة حفلات مهرجان الشيخ زايد، وذلك يوم 28 كانون الأول المقبل.
Advertisement
وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أنغام، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، بداية من يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.
من ناحية أخرى، حققت الفنانة أنغام نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من خلال أغنيتها “هو أنت مين"، ضمن أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب". وهو يضم 12 أغنية.
(لها)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2024-10-19
10:15 | 2024-10-19
08:45 | 2024-10-19
07:00 | 2024-10-19
04:00 | 2024-10-19
03:00 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24