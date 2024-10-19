أنغام أول المعلنين عن حفلات رأس السنة

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بدأت شركات تنظيم الحفلات عن الإعلان على حفلات رأس السنة للعام الجديد 2025، قبل موعدها بشهرين، وكانت الفنانة أنغام، أول المطربين الذين أعلنت شركات تنظيم الحفلات عن إحيائهم حفلات رأس السنة حيث تحيي حفلًا غنائيًا لها في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة "أبو ظبي" ضمن سلسلة حفلات مهرجان الشيخ زايد، وذلك يوم 28 كانون الأول المقبل.وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أنغام، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، بداية من يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.من ناحية أخرى، حققت الفنانة أنغام نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من خلال أغنيتها “هو أنت مين"، ضمن أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب". وهو يضم 12 أغنية.