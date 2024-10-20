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فنون ومشاهير
بفستان أبيض وبوكيه ورد.. فنانة تحتفل مع أصدقائها بحملها الأول (صورة)
Lebanon 24
20-10-2024
|
02:38
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أقامت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف حفلًا خاصًا بمناسبة حملها الأول، بحضور زوجها والأصدقاء.
وظهرت سلمى في صور نشرتها عبر حسابها الخاص على إنستغرام، بفستان أبيض ممسكة ببوكيه ورد، وبجوارها زوجها والأهل والأصدقاء، وعلقت على الصور بالإنكليزية قائلة: "الإعلان والزهور والأصدقاء والعائلة".
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يُذكر أن سلمى أبو ضيف، كشفت نهاية الشهر الماضي عن جنس مولودها الأول من خلال صور نشرتها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" ظهرت خلالها ببطن ممتلئ، مشيرة إلى إن مولودها الأول أنثى.
كما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه مع زوجها إدريس عبد العزيز وهما يرقصان تحت الأمطار، في لحظات من الرومانسية وعلقت على الفيديو قائلة: "فى يوم ممطر".
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