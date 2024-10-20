بفستان أبيض وبوكيه ورد.. فنانة تحتفل مع أصدقائها بحملها الأول (صورة)

أقامت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف حفلًا خاصًا بمناسبة حملها الأول، بحضور زوجها والأصدقاء.



وظهرت سلمى في صور نشرتها عبر حسابها الخاص على إنستغرام، بفستان أبيض ممسكة ببوكيه ورد، وبجوارها زوجها والأهل والأصدقاء، وعلقت على الصور بالإنكليزية قائلة: "الإعلان والزهور والأصدقاء والعائلة".

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