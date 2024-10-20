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المرأة

بعد أن إعتذرت منها.. شيرين عبد الوهاب ترد على أحلام: "اللي بينا أكبر من كده"

Lebanon 24
20-10-2024 | 09:30
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نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الخاص على منصة "X" تغريدة ردت بها على اعتذار الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على عدم تهنئتها بعيد ميلادها، معربة عن سعادتها على قرب زيارتها إلى مصر.
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وقالت شيرين: "يا أم فاهد يا غالية على قلبي، معايدتك وصلت واللي بينا أكبر من كده. دائماً معايا على طول، يارب. ومصر هتنور بحضورك، وأكيد لازم أشوفك ونتقابل يا ملكة".

وكانت أحلام قد اعتذرت في تغريدة سابقة عن التأخر في معايدة شيرين بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت: "كل عام وأنتي قلبي، آسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا واختنا الغالية أوي. وأنا جاية مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع أقرى عليك. يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائمًا نجمة نفخر بها".

من ناحية أخرى، نشرت شيرين عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" منشوراً تحدثت من خلاله عن تجربتها مع ألبومها الأول بعد عودتها للغناء وتجاوزها أزمتها الأخيرة.

وأعربت شيرين عن سعادتها الكبيرة بنجاح ألبومها الأخير، موجهة الشكر لـكل من دعمها من جمهورها، ووصفت تلك التجربة بالأصعب في مسيرتها الفنية.

كتبت شيرين في منشورها: "الألبوم ده من أهم وأصعب التجارب في حياتي، أحلى حاجة فيه الناس اللي شاركت معايا رحلة نزول أغاني الألبوم، وشاركت في الدعاية والترويج ليها بكل الحب والدعم".

ووجهت الشكر لكل صناع الألبوم، قائلة: "متشرفة جدًا بالناس اللي شاركت معايا في صنع الأغاني واللي أبدعوا في تقديم ما يعجب الجمهور سواء فنانين، شعراء، ملحنين، موزعين، وبعتبرهم شركاء النجاح في ألبوم فرق في مسيرتي الفنية".

وخصت شيرين جمهورها، الداعم الأول لها، بالشكر، حيث قالت: "بشكر الجمهور العظيم على الدعم والمحبة شكرًا يا أحلى من ليا، كنتم شركاء وداعمين ومحبين ربنا ما يحرمني منكم، مبسوطة بالألبوم أوي، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. (لها) 
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