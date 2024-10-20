يضر أكثر مما ينفع.. تحذير من الاستخدام المفرط للمنتجات على البشرة!

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وبهذا الصدد، قدمت الدكتورة صفاء النهر، خبيرة الأمراض الجلدية والوجه في مركز Serene Dental، تحذيرا من الاستخدام المفرط للمنتجات المختلفة في وقت واحد.وحذرت من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بحاجز البشرة والتسبب في مشاكل جلدية.وأوضحت صفاء أن الإفراط في استخدام منتجات العناية بالبشرة يمكن أن يكون مضرا، خاصة عند استخدام منتجات غير مناسبة لنوع البشرة أو حالتها. وأضافت أن روتين العناية بالبشرة يجب أن يظل بسيطا ويتضمن الأساسيات فقط: غسول ومرطب صباحا ومساء.وأكدت أن هذا الروتين يكفي للحفاظ على صحة البشرة دون الحاجة إلى إضافة الكثير من المنتجات التي قد تكون قاسية أو غير ضرورية.وحذرت صفاء أيضا من أن اتباع الاتجاهات الشائعة على الإنترنت، التي تتضمن خطوات كثيرة للعناية بالبشرة. وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان قد يكون من الأفضل السماح للبشرة بالتنفس عن طريق تخفيف استخدام المرطبات أو المنتجات الأخرى، خصوصا بعد يوم طويل من استخدام المكياج.كما شددت الخبيرة على أهمية اختيار المنتجات التي تناسب البشرة الفردية، مشيرة إلى أن نوعية البشرة تختلف من شخص لآخر، وبالتالي يجب أن تتناسب المنتجات مع الاحتياجات الشخصية لكل شخص.وفيما يتعلق بمنتجات محددة، مثل الريتينول والمقشرات، أشارت الدكتورة صفاء إلى أنه يجب إدخالها تدريجيا إلى الروتين اليومي، مع الحذر من استخدامها بشكل مفرط لتجنب الإضرار بالبشرة. وأوصت بأن يكون التقشير بلطف وبتواتر مناسب حسب نوع البشرة، مشيرة إلى أن البعض قد يحتاج إلى التقشير يوميا إذا كانت البشرة دهنية جدا، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى التقشير مرتين في الأسبوع فقط.واختتمت نصائحها بالتأكيد على أهمية اتباع روتين يومي بسيط، ولكن فعال، للعناية بالبشرة. وشددت على أن غسولا مناسبا لنوع البشرة ومرطبا مع تطبيق واقي الشمس قد يكون كل ما تحتاجه معظم النساء للحفاظ على صحة بشرتهن. (روسيا اليوم)