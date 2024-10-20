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المرأة
روان بن حسين تشوق جمهورها بأغنيتها الجديدة "سلامي" (فيديو)
Lebanon 24
20-10-2024
|
23:00
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شاركت الفنانة والمؤثرة روان بن حسين جمهورها حماستها لأغنيتها الجديدة "سلامي"، وذلك عبر مشاركتهم بعض التفاصيل التي تتعلق بالأغنية في حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.
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ظهرت روان في الفيديو الذي نشرته وهي تؤدي مقطعًا من الأغنية، لتكشف عن لمحات أولية من العمل الفني المنتظر والذي سيُطرح في 25 تشرين الأول الحالي.
بالتزامن مع الفيديو الذي كشف عن جوانب من كواليس العمل، نشرت روان "ستوري" عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي في جلسة تجهيز للمكياج على أنغام أغنيتها الجديدة.
وبروح مرحة، وجهت روان رسالة غير مباشرة عبر مقطع الفيديو لطليقها، قائلة: يا حظ الإكسز مالت روان، إذا كل إكس رح تتسوى عنه أغنية مثل هاي، في إشارة طريفة إلى أن الأغنية تحمل رسالة لطليقها الذي انفصلت عنه.
وكانت روان نشرت قبل أيام قليلة على حسابها في تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو، تظهر فيه وهي تمارس رياضتها الصباحية داخل منزلها، وبيدها مشروبها الصحي المفضل.
يظهر الفيديو البسيط والعفوي، جانبًا من حياة روان اليومية، وهي تغني أغنية "ليش" من أغاني الفنان العراقي هيثم يوسف، مما جذب انتباه متابعيها الذين أثنوا على صوتها الذي كان مميزاً جداً. (فوشيا)
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