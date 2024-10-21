25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مفاجأة غير سارة من مي عز الدين لمحمد إمام
Lebanon 24
21-10-2024
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت النجمة مي عز الدين صناع مسلسل "الكينج" الذي يخوض به الفنان محمد إمام سباق دراما رمضان المقبل، بالاعتذار عن عدم المشاركة في العمل من دون أن تذكر الأسباب التي دعتها لتقديم اعتذارها رغم علاقة الصداقة القوية التي تربطها ببطل المسلسل محمد إمام.
Advertisement
وعلمت "لها" أن الشركة المنتجة للمسلسل بدأت في التواصل مع عدد من النجمات لمشاركة محمد إمام في بططولة المسلسل، وعلى رأس هؤلاء الفنانات تأتي الفنانة هنا الزاهد خاصة بعد مغادرتها موسم رمضان عقب تأجيل مسلسلها "نسخة واحدة لا تكفي" كما تتواصل الشركة أيضاً مع الفنانة أسماء أبو اليزيد وحتى الآن لم تستقر الشركة على الفنانة التي ستحل بديلة لمي عز الدين.
جدير بالذكر أن مي عز الدين تستعد خلال الفترة المقبلة للعودة إلى موسم الرياض بمسرحية جديدة بعد نجاح أولى تجاربها المسرحية التي قدمتها بموسم الرياض الماضي وكانت تحمل عنوان "زواج اصطناعي" وحققت نجاحاً كبيراً، بمشاركة محمد أنور وبيومي فؤاد.
ويشارك مي في بطولة المسرحية الجديدة الفنان عمرو يوسف في تعاونهما الأول، ومن المفترض أن يعلن عن باقي تفاصيل المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.
يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وشاركها في بطولته الفنانون: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون...، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
Lebanon 24
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
23:35 | 2024-10-20
20/10/2024 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
16:00 | 2024-10-20
20/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
Lebanon 24
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
14:24 | 2024-10-20
20/10/2024 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
06:50 | 2024-10-20
20/10/2024 06:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
02:52 | 2024-10-21
21/10/2024 02:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
05:30 | 2024-10-21
هكذا جددت نوال الزغبي تضامنها مع لبنان.. إليكم ما قالته
04:11 | 2024-10-21
وسط أجواء مليئة بالبهجة... بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد نجلها بحضور تامر حسني (فيديو)
00:18 | 2024-10-21
لقاء عابر.. جينيفر لوبيز وبن أفليك في مواجهة سريعة
23:00 | 2024-10-20
روان بن حسين تشوق جمهورها بأغنيتها الجديدة "سلامي" (فيديو)
13:03 | 2024-10-20
بالصورة: رسالة مؤثرة من جيسي عبدو إلى والدها الراحل
10:28 | 2024-10-20
يضر أكثر مما ينفع.. تحذير من الاستخدام المفرط للمنتجات على البشرة!
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
21/10/2024 13:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
21/10/2024 13:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
21/10/2024 13:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24