مفاجأة غير سارة من مي عز الدين لمحمد إمام

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وعلمت "لها" أن الشركة المنتجة للمسلسل بدأت في التواصل مع عدد من النجمات لمشاركة محمد إمام في بططولة المسلسل، وعلى رأس هؤلاء الفنانات تأتي الفنانة هنا الزاهد خاصة بعد مغادرتها موسم رمضان عقب تأجيل مسلسلها "نسخة واحدة لا تكفي" كما تتواصل الشركة أيضاً مع الفنانة أسماء أبو اليزيد وحتى الآن لم تستقر الشركة على الفنانة التي ستحل بديلة لمي عز الدين.جدير بالذكر أن مي عز الدين تستعد خلال الفترة المقبلة للعودة إلى موسم الرياض بمسرحية جديدة بعد نجاح أولى تجاربها المسرحية التي قدمتها بموسم الرياض الماضي وكانت تحمل عنوان "زواج اصطناعي" وحققت نجاحاً كبيراً، بمشاركة محمد أنور وبيومي فؤاد.ويشارك مي في بطولة المسرحية الجديدة الفنان عمرو يوسف في تعاونهما الأول، ومن المفترض أن يعلن عن باقي تفاصيل المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وشاركها في بطولته الفنانون: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون...، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. (لها)