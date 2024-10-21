Advertisement

المرأة

مفاجأة غير سارة من مي عز الدين لمحمد إمام

Lebanon 24
21-10-2024 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1265775-638650975713041244.jpg
Doc-P-1265775-638650975713041244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فاجأت النجمة مي عز الدين صناع مسلسل "الكينج" الذي يخوض به الفنان محمد إمام سباق دراما رمضان المقبل، بالاعتذار عن عدم المشاركة في العمل من دون أن تذكر الأسباب التي دعتها لتقديم اعتذارها رغم علاقة الصداقة القوية التي تربطها ببطل المسلسل محمد إمام.
Advertisement

وعلمت "لها" أن الشركة المنتجة للمسلسل بدأت في التواصل مع عدد من النجمات لمشاركة محمد إمام في بططولة المسلسل، وعلى رأس هؤلاء الفنانات تأتي الفنانة هنا الزاهد خاصة بعد مغادرتها موسم رمضان عقب تأجيل مسلسلها "نسخة واحدة لا تكفي" كما تتواصل الشركة أيضاً مع الفنانة أسماء أبو اليزيد وحتى الآن لم تستقر الشركة على الفنانة التي ستحل بديلة لمي عز الدين.

جدير بالذكر أن مي عز الدين تستعد خلال الفترة المقبلة للعودة إلى موسم الرياض بمسرحية جديدة بعد نجاح أولى تجاربها المسرحية التي قدمتها بموسم الرياض الماضي وكانت تحمل عنوان "زواج اصطناعي" وحققت نجاحاً كبيراً، بمشاركة محمد أنور وبيومي فؤاد.

ويشارك مي في بطولة المسرحية الجديدة الفنان عمرو يوسف في تعاونهما الأول، ومن المفترض أن يعلن عن باقي تفاصيل المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وشاركها في بطولته الفنانون: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون...، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:30 | 2024-10-21
04:11 | 2024-10-21
00:18 | 2024-10-21
23:00 | 2024-10-20
13:03 | 2024-10-20
10:28 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24