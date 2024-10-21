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المرأة
وسط أجواء مليئة بالبهجة... بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد نجلها بحضور تامر حسني (فيديو)
Lebanon 24
21-10-2024
|
04:11
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نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلاد ابنها آدم بحضور طليقها الفنان تامر حسني، وسط أجواء مليئة بالبهجة.
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وظهرت بسمة وتامر في حالة من الانسجام ليكذّبا الأخبار التي انتشرت أخيراً عن حدوث خلافات بينهما عقب افتتاح تامر مطعمه الجديد.
من ناحية أخرى، كانت بسمة بوسيل قد شوّقت جمهورها لأغنيتها الجديدة المنتظر طرحها غداً الثلاثاء 22 تشرين الأول الجاري، حيث نشرت من خلال حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" برومو الأغنية التي تحمل عنوان "هبدأ أعيش"، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان علي الخواجة، ومكياج مؤمن ياسر.
وكانت بسمة بوسيل قد أصدرت عدداً كبيراً من الأغاني عقب انفصالها عن الفنان تامر حسني، وقد استهلّتها بأغنية "البدايات" التي أنتجها لها تامر، وساعدها في دخول عالم الغناء، لتشهد بعدها انتعاشة ونشاطاً فنياً حيث أصدرت أغنيات عدة، كان آخرها أغنية "عشنا وشفنا" التي طرحتها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحاً كبيراً وأشاد بها الجمهور والنقاد، وتصدّرت "التريند" وسجّلت نسبة مشاهدات عالية، وهي من كلمات وائل توفيق، ألحان حسن علي، توزيع فادي إبراهيم، وميكس وماستر مصطفى رؤوف. (لها)
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