ممثلة شهيرة توجه رسالة بسبب تطورات صحية بعد إصابتها بمرض خطير

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خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي"، وجّهت الفنانة داليا مصطفى رسالة الى السيدات بوجوب الحفاظ على صحتهن الجسدية والنفسية بعد إصابتها بمرض السكري، بجانب مناشدتها بتدريس الدعم النفسي للطلاب في المدارس.وقالت داليا: "الداعم الوحيد للمرأة هو نفسها وهي اللي لازم تحافظ على نفسها هي اللي عايشة مع نفسها لغاية آخر يوم في عمرها مش حد تاني".وعن أسباب إصابتها بمرض السكري، أوضحت داليا مصطفى: "الخذلان والأسى والسيطرة، حاولت أتنازل وإني أبقى مسيطرة ومركزة على كل حاجة، وبطلت أتوقع أي حاجة من أي حد، والخذلان مرض بيسبب أمراض غير طبيعية، وبحاول كل يوم الصبح وبالليل أشكر ربنا وأعد الحاجة الكويسة اللي عندي، وأنا مريت بتجارب مؤلمة وبحاول أفهم، وده اللي المفروض أي بني آدم يكون عنده رحلة وعي، سكري الحمدلله معدلاته بقت أحسن كتير".وكشفت داليا مصطفى عن تلقّيها العديد من التعليقات السلبية بعد إعلانها إصابتها بمرض السكري، قائلةً: "الناس كانت بتقول كلام جارح ومؤلم بعد ما أعلنت إصابتي بالسكر، وقالوا علشان كده شكلها رفيع، ولكن على الجانب الآخر اتبسطت لأني لقيت أمهات كتير قالولي إن بناتهم لبسوا جهاز للسكر وهما مش مكسوفين، وأنا مش مكسوفة أني عندي السكر، لأني كنت بشوف نظرات الناس فيها ألم وإشمئزاز وأنا باخد حقنة الأنسولين".وطالبت داليا مصطفى بتدريس الدعم النفسي للطلاب في المدارس، قائلةً: "أنا بسمع حاجات مؤلمة وبتوجع القلب، إحنا لازم ندرس للأطفال يفهموا مشاعر الآخر والدعم النفسي وعدم التنمّر، والدعم النفسي أهم بكتير من العربي والحساب". (لها)