حائزة على جائزة "الأوسكار".. ممثلة تعلن عن حملها بطفلها الثاني شاهِدوا كيف بدت!

Advertisement

وكشف موقع Deuxmoi أنه تلقى شائعات عن حمل لورانس في أوائل أيلول الماضي عندما شوهدت في كالجاري الكندية، إذ أفاد أصحاب المتاجر المحلية أن الممثلة كانت حاملاً بشكل واضح وأخبرتهم بالخبر.أكد ممثل النجمة جينيفر لورانس أنها تنتظر طفلها الثاني من زوجها كوك ماروني، بعدما رزق الثنائي بطفلهما الأول قبل عامينجاء التأكيد بعد أن خرجت نجمة The Hunger Games لتناول العشاء في لوس أنجلوس الليلة السابقة.ووفقا لوسائل الإعلام، تم تصوير لورانس وزوجها كوك ماروني، السبت، وهما يغادران مطعم Sushi House في لوس أنجلوس، وكانا يحملان ملابسهما ويبدوان سعيدين ومسترخيين.وذكر موقع Page Six أن الكاميرات التقطت صورة للنجمة الشابة وهي ترتدي قميصًا أبيض وتنورة سوداء منخفضة الخصر مع سترة حمراء ملفوفة حول كتفيها، إذ بدا بطنها المنتفخ ظاهرًا.وأشارت مجلة Vogue إلى أن الممثلة غطت بطنها المنتفخ بسترة كارديجان حمراء خلال نزهة غير رسمية في بيفرلي هيلز الشهر الماضي.تزوجت لورانس وزوجها كوك ماروني في رود آيلاند في تشرين الأول 2019، وهما بالفعل والدان لابن يبلغ من العمر عامين اسمه "سي".تأتي الأخبار التي تفيد بأن الزوجين ينتظران طفلًا ثانيًا بعد تقارير من العام الماضي كشفت أن الزوجين يتقبلان فكرة إنجاب المزيد من الأطفال.وصرح مصدر لصحيفة US Weekly في حزيران الماضي: في البداية لم يكونا متأكدين مما إذا كانا يريدان طفلًا آخر لأنه يتطلب الكثير من العمل، لكنهما مهووسان بطفلهما "سي" ويحبان عرض مقاطع الفيديو لأصدقائهما وعائلاتهما. لقد بدأ في الاستعداد لإمكانية إنجاب طفل ثانٍ.وفي مقابلة مع مجلة Interview، قالت لورانس مؤخرًا إن ماروني هو "أعظم أب في العالم أجمع"، وهذا يعني أنها عندما تعمل لا تشعر بأي شعور بالذنب.(فوشيا)