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المرأة
قرار مفاجئ... نادين نجيم تعلن تأجيل حلقتها مع إسعاد يونس لهذا السبب
Lebanon 24
22-10-2024
|
00:24
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في قرار مفاجئ... أعلنت نادين نسيب نجيم عن تأجيل حقلتها مع إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، على قناة dmc، والذي كان من المقرر إذاعتها اليوم في تمام الساعة 11 مساءا.
نادين نجيم بإعادة نشر صور الحلقة، والتعليق عليها : "نظرًا للظروف، تم تأجيل الحلقة حتى إشعار آخر، شكرًا لكم".
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وتتحدث نادين نجيم خلال الحلقة عن الفن والحياة، كما تقدم فقرة خاصة مع إسعاد يونس داخل المطبخ.
كانت نادين نجيم قد أعلنت عن فسخ خطوبتها، خلال الأيام الماضية، حيث كتبت عبر "إنستقرام" : "يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسميًا! لا، أنا عزباء وممتنة". (ET بالعربي)
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