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المرأة

في فيديو طريف.. شاهدوا ابنة دنيا سمير غانم تقلّد خالتها

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:45
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نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الخاص في تطبيق "تيك توك" فيديو طريفاً جمعها مع ابنتها "كايلا" أعادتا من خلاله تجسيد مشهد من مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قدّمته دنيا مع شقيقتها إيمي سمير غانم قبل سنوات، وذلك في أحدث ظهور لابنة دنيا.
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وظهرت "كايلا" في الفيديو وهي تقلّد خالتها إيمي سمير غانم في المشهد، وتفاعل الجمهور مع الفيديو وعبّروا عن سعادتهم بمشاركة دنيا سمير غانم فيديو جديداً مع ابنتها التي لا تظهر كثيراً معها.

وفي جانب آخر، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها "روكي الغلابة"، ويشاركها في بطولته النجم محمد ممدوح، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

يُذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم السينمائية، فيلم "تسليم أهالي" الذي عُرض عام 2022، وهو بطولة: هشام ماجد، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، لوسي...، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتَي "سينرجي" و"روزناما".

رابط الفيديو:

https://www.tiktok.com/@donia.samir.ghanem/video/7427568295122930962?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7267294920707294725

(لها)
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