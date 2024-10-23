25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
للمرة الثانية... جوري بكر تعلن طلاقها: "الناس مرحمتنيش"
Lebanon 24
23-10-2024
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال لقائها في برنامج "قهوة بلبن" الذي تقدّمه المذيعة جيلان علاء، كشفت الفنانة جوري بكر عن طلاقها من زوجها للمرة الثانية، حيث قالت في البرنامج: "هتكلّم في موضوع ومش هتكلّم فيه تاني بس لازم يتعرف، أنا اتطلّقت من ثلاثة شهور بس أنا مأعلنتش على مواقع التواصل الاجتماعي، كنت محتاجة أعلن في الوقت الصح، اتطلّقنا رسمي من 15 آب".
Advertisement
وتابعت: "هو أبو ابني وأكنّ له كل الاحترام، هو بيحب "تميم" جداً و"تميم" بيموت فيه وإحنا نصيبنا لحد كده واتقطع والحمد لله على كل حال، ربّنا مش بيدينا كل حاجة إحنا عايزينها ولازم نبصّ للنعمة ورا أي حاجة وحشة حصلت".
وأضافت: "الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مرحمتنيش، كان بيتقالي أنا شفت جوزك في مكان أو هو يتقاله شفت مراتك في مكان، لا هو خلاص مش جوزي".
وتُعدّ هذه المرة الثانية التي تنفصل فيها جوري بكر عن زوجها، حيث سبق أن انفصلت عنه في حزيران 2023.
يُذكر أنه يُعرض لجوري بكر حالياً مسلسل "برغم القانون"، وتشارك في بطولته الى جانب الفنانين: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر...، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج "الشركة المتحدة" وشركة "فنون مصر" للمنتجَين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكوّن من 30 حلقة. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيكيه يخرج عن صمته للمرّة الأولى بعد خيانته لشاكيرا.. بماذا اتهمها؟
Lebanon 24
بيكيه يخرج عن صمته للمرّة الأولى بعد خيانته لشاكيرا.. بماذا اتهمها؟
08:42 | 2024-10-22
22/10/2024 08:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتا حرب تتعرّض لإصابة قوية في حلقة "قسمة ونصيب" الأخيرة.. وصورٌ تكشف ما حصل!
Lebanon 24
ريتا حرب تتعرّض لإصابة قوية في حلقة "قسمة ونصيب" الأخيرة.. وصورٌ تكشف ما حصل!
07:00 | 2024-10-22
22/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
08:09 | 2024-10-22
22/10/2024 08:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
16:07 | 2024-10-22
22/10/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا الجيش الإسرائيليّ خائف من خوض حربٍ في لبنان؟.. إليكم ما كشفه هذا التقرير
Lebanon 24
لماذا الجيش الإسرائيليّ خائف من خوض حربٍ في لبنان؟.. إليكم ما كشفه هذا التقرير
08:00 | 2024-10-22
22/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:59 | 2024-10-23
بأجواء مليئة بالحيوية... رانيا يوسف شاركت متابعيها مقطع فيديو وهي ترقص
23:00 | 2024-10-22
"فيلم بسيط ولذيذ".. ممثلة عربية تشوّق جمهورها لفيلمها الجديد (فيديو)
15:45 | 2024-10-22
في فيديو طريف.. شاهدوا ابنة دنيا سمير غانم تقلّد خالتها
12:10 | 2024-10-22
على الهواء مباشرةً.. فنانة عربية حامل بتوأم تكشف عن جنس طفليها (فيديو)
11:22 | 2024-10-22
رغم محاولتهما إبقاء العلاقة سرية.. شاهدوا "الحبيب المزعوم" لأنجلينا جولي
10:25 | 2024-10-22
"قلبي بيتقطع".. فنانة عربية تتصدر التريند بعد دعمها للشعبين الفلسطيني واللبناني (فيديو)
فيديو
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
23/10/2024 12:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
23/10/2024 12:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
23/10/2024 12:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24