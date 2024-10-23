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المرأة

للمرة الثانية... جوري بكر تعلن طلاقها: "الناس مرحمتنيش"

Lebanon 24
23-10-2024 | 00:04
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خلال لقائها في برنامج "قهوة بلبن" الذي تقدّمه المذيعة جيلان علاء، كشفت الفنانة جوري بكر عن طلاقها من زوجها للمرة الثانية، حيث قالت في البرنامج: "هتكلّم في موضوع ومش هتكلّم فيه تاني بس لازم يتعرف، أنا اتطلّقت من ثلاثة شهور بس أنا مأعلنتش على مواقع التواصل الاجتماعي، كنت محتاجة أعلن في الوقت الصح، اتطلّقنا رسمي من 15 آب".
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وتابعت: "هو أبو ابني وأكنّ له كل الاحترام، هو بيحب "تميم" جداً و"تميم" بيموت فيه وإحنا نصيبنا لحد كده واتقطع والحمد لله على كل حال، ربّنا مش بيدينا كل حاجة إحنا عايزينها ولازم نبصّ للنعمة ورا أي حاجة وحشة حصلت".


وأضافت: "الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مرحمتنيش، كان بيتقالي أنا شفت جوزك في مكان أو هو يتقاله شفت مراتك في مكان، لا هو خلاص مش جوزي".

وتُعدّ هذه المرة الثانية التي تنفصل فيها جوري بكر عن زوجها، حيث سبق أن انفصلت عنه في حزيران 2023.

يُذكر أنه يُعرض لجوري بكر حالياً مسلسل "برغم القانون"، وتشارك في بطولته الى جانب الفنانين: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر...، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج "الشركة المتحدة" وشركة "فنون مصر" للمنتجَين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكوّن من 30 حلقة. (لها)
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