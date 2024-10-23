من قلب الدوحة.. ممثلة لبنانية تطل بمقطع فيديو: لبنان بالقلب

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في ظل الظروف الصعبة والأحداث الخطيرة في لبنان، نشرت الممثلة كارلا بطرس مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام للتعبير عن حبّها الكبير لوطنها.وفي التفاصيل، شاركت كارلا بطرس مقطع فيديو للعلم اللبناني المُضاء في فندق بانيان تري الدوحة في قطر وأرفقت اللقطة بأغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز.كما أطلّت كارلا بطرس في مقطع فيديو آخر خلال تواجدها في المكان نفسه، قائلة: "شوفوا لبنان بالقلب بكل الدني".ويُذكر أن كارلا بطرس كانت قد أعلنت قبل أيام أنّها قرّرت مُغادرة لبنان للاجتماع بأولادها في الخارج. (lbc)