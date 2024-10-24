ممثلة هندية تعلّق على تشبيهها بوفاء عامر.. والأخيرة تردّ

Advertisement

أعربت الممثلة الهندية بارنيتا بورتهاكور عن سعادتها الكبيرة بتشبيهها بالفنانة المصرية وفاء عامر.وعبر حسابها على "إنستغرام"، قالت الممثلة الهندية إنها اكتشفت هذا التشابه من خلال صديقة مصرية، ووصفت بارنيتا، وفاء بأنها "سوبر ستار"، وأبدت إعجابها الكبير بأعمالها بعد البحث عنها.وقالت بورتهاكور في مقطع فيديو إنها تحب وفاء، وتعجبت من مدى التشابه بينهما، ليس فقط في المظهر، ولكن أيضًا في الشخصية على الشاشة، وأكدت أن أصدقاءها وعائلتها لاحظوا ذلك أيضًا، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذا التشابه.وجهت بارنيتا رسالة خاصة باللغة العربية للجمهور العربي قائلة: "أنا أحب مصر والمصريين والوطن العربي كله".ونالت هذه الإشادات إعجاب الفنانة وفاء، التي علقت على مقطع فيديو الممثلة الهندية، وكتبت باللغة الإنكليزية: "أشكرك كثيرا يا حبيبتي".وشاركت الممثلة المصرية مقطع الفيديو في خاصية "القصة" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مشيدة بالفنانة الهندية.