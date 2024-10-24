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فنون ومشاهير

ممثلة مصرية تطلب من متابعيها هذا الأمر تضامنًا مع لبنان.. من هي؟

Lebanon 24
24-10-2024 | 08:54
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دعت الممثلة المصرية مي عمر متابعيها إلى التضامن مع لبنان، بسبب الأوضاع القاسية التي يعاني منها في الوقت الراهن.
ونشرت مي عمر عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام" صورة شموع كتبت عليها: أشعلوا شمعة من أجل لبنان.. ولأجل السلام ولأجل الإنسانية، معلنةً من خلالها تضامنها مع لبنان وأهله بسبب الظروف الراهنة.
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