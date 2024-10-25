كانت تقوم باستعراض فستانها الجريء.. فنانة لبنانية تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء (صور)

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تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لموقف محرج، أثناء سيرها على السجادة الحمراء، خلال حضورها لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 2024.وكانت سينتيا خليفة تقوم باستعراض فستانها أثناء التقاط صور لها، لكنها فوجئت بسقوط خاتمها على الأرض، لتقوم إحدى منظمات الحفل بمساعدتها في إيجاده.خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أطلّت سينتيا بفستانٍ طويل أحمر اللون، وأرفقته بغطاء رأس طويل امتد حتى قدميها.