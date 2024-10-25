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المرأة

كانت تقوم باستعراض فستانها الجريء.. فنانة لبنانية تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء (صور)

Lebanon 24
25-10-2024 | 09:27
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تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لموقف محرج، أثناء سيرها على السجادة الحمراء، خلال حضورها لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 2024.

وكانت سينتيا خليفة تقوم باستعراض فستانها أثناء التقاط صور لها، لكنها فوجئت بسقوط خاتمها على الأرض، لتقوم إحدى منظمات الحفل بمساعدتها في إيجاده.
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خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أطلّت سينتيا بفستانٍ طويل أحمر اللون، وأرفقته بغطاء رأس طويل امتد حتى قدميها.
 
سينتيا خليفة
 
سينتيا خليفة


يحضر الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي نخبة من أبرز النجوم والمشاهير وصناع السينما، ومن أبر حضور حفل افتتاح المهرجان، كلا من: يسرا، حسين فهمي، إلهام شاهين، لبلبة، يسرا اللوزي، الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، أسماء جلال، نور النبوي. (ليالينا)
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