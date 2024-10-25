23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"نرجسي وقذر".. نجمة تهاجم زوجها السابق فمن هي؟
Lebanon 24
25-10-2024
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجمت النجمة العالمية كاردي زوجها السابق، أوفست، الذي تشاركه ثلاثة أطفال، في سلسلة من منشورات على تطبيق إكس (تويتر سابقًا)، والتي قامت بحذفهم لاحقًا.
وكشفت النجمة أنها تتمنى الأسوأ لزوجها السابق من خلال منشوراتها، حيث قالت:"من فضلكم أبعدو هذا الرجل عني، كيس القمامة هذا ثقيل للغاية".
Advertisement
وفي سلسلة من المنشورات التي حذفتها لاحقًا، كتبت كاردي على إكس عن مشاعرها السلبية تجاه زوجها السابق، الذي تشاركه ثلاثة أطفال: كولتشر، 6 سنوات، وويفي، 3 سنوات، وابنتهما الرضيعة. وقالت: ""أتمنى الأسوأ لهذا الرجل... لم أكره شخصًا إلى هذا الحد من قبل"، ورد أحد المعجبين على منشورها، "إنه والد أطفالك. توقفي".
وردت كاردي على المعجب قائلة: "نعم إنه كذلك، ولهذا السبب لا أتمنى له الموت ... لكنني أكره حقًا هذا الشخص النرجسي القذر ... وعائلته وأصدقاؤه لا يراقبونه أبدًا، ولهذا السبب سيكون دائمًا شخصًا قذرًا".
يأتي هجوم كاردي في أعقاب تقديمها طلب طلاقها الثاني من Offset في 31 تموز بعد ست سنوات من الزواج، بينما أكد مغني الراب الانفصال لمجلة PEOPLE، قائلاً: "إنه ليس بسبب الخيانة". (ترفيه)
Advertisement
الأكثر قراءة
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
Lebanon 24
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
00:15 | 2024-10-25
25/10/2024 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
16:09 | 2024-10-24
24/10/2024 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
14:06 | 2024-10-24
24/10/2024 02:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
07:00 | 2024-10-25
25/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
08:38 | 2024-10-25
25/10/2024 08:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
09:27 | 2024-10-25
كانت تقوم باستعراض فستانها الجريء.. فنانة لبنانية تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء (صور)
02:40 | 2024-10-25
كيم كارداشيان تحتفل بعيدها الـ44.. شاهدوا إطلالتها (صور)
00:46 | 2024-10-25
بعد شائعات "أوزيمبيك".. كريستينا أغيليرا تُظهر قوامها النحيف بفستان ضيّق
23:00 | 2024-10-24
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. شكران مرتجى: بحبك يا لبنان
16:09 | 2024-10-24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
12:50 | 2024-10-24
فنانة شهيرة تتعرّض لموقف مرعب وتكشف التفاصيل
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
25/10/2024 19:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
25/10/2024 19:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
25/10/2024 19:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24