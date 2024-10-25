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المرأة

"نرجسي وقذر".. نجمة تهاجم زوجها السابق فمن هي؟

Lebanon 24
25-10-2024 | 10:12
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هاجمت النجمة العالمية كاردي زوجها السابق، أوفست، الذي تشاركه ثلاثة أطفال، في سلسلة من منشورات على تطبيق إكس (تويتر سابقًا)، والتي قامت بحذفهم لاحقًا.

وكشفت النجمة أنها تتمنى الأسوأ لزوجها السابق من خلال منشوراتها، حيث قالت:"من فضلكم أبعدو هذا الرجل عني، كيس القمامة هذا ثقيل للغاية".
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وفي سلسلة من المنشورات التي حذفتها لاحقًا، كتبت كاردي على إكس عن مشاعرها السلبية تجاه زوجها السابق، الذي تشاركه ثلاثة أطفال: كولتشر، 6 سنوات، وويفي، 3 سنوات، وابنتهما الرضيعة. وقالت: ""أتمنى الأسوأ لهذا الرجل... لم أكره شخصًا إلى هذا الحد من قبل"، ورد أحد المعجبين على منشورها، "إنه والد أطفالك. توقفي".

وردت كاردي على المعجب قائلة: "نعم إنه كذلك، ولهذا السبب لا أتمنى له الموت ... لكنني أكره حقًا هذا الشخص النرجسي القذر ... وعائلته وأصدقاؤه لا يراقبونه أبدًا، ولهذا السبب سيكون دائمًا شخصًا قذرًا".

يأتي هجوم كاردي في أعقاب تقديمها طلب طلاقها الثاني من Offset في 31 تموز بعد ست سنوات من الزواج، بينما أكد مغني الراب الانفصال لمجلة PEOPLE، قائلاً: "إنه ليس بسبب الخيانة". (ترفيه)
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