جورجينا توجه رسالة إلى "ملائكة الرحمة" في السعودية.. فماذا قالت؟

أصيبت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة النجم البرتغالي بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، دخلت على إثرها المستشفى وتلقت رعاية طبية مدة 4 أيام، قبل أن يقرر الأطباء إخراجها لإكمال فترة نقاهة في منزلها برفقة عائلتها.

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وبعد انتهاء فترة العلاج وعودتها إلى منزلها، أرسلت الشكر للفريق الطبي والموظفين الذين اعتنوا بها خلال فترة مكوثها في المستشفى.



وكتبت جورجينا عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث يتابعها أكثر من 64 مليون متابع: "أخيرًا عدت إلى المنزل، قضيت 4 أيام في المستشفى مصابة بالتهاب رئوي، أنا أفضل الآن، لكن ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي".



وأضافت: "يجب أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع الموظفين والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى.. لقد اعتنوا بي، شكرًا لكم جميعًا على هذا الاهتمام الرائع، وممتنة جدًا لتلك الإقامة الرائعة".