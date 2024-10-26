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المرأة

"حلي عن الناس".. فنانة تهاجم متابعة بسبب ياسمين عبد العزيز (صورة)

Lebanon 24
26-10-2024 | 17:00
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ردت الفنانة ريهام حجاج على متابعة لها علقت على صورها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث كتبت في تعليقها: "عدم احترام مشاعر الغير حاجة وحشة جدا - بكرة تفهمي كلامي ده لما تشربي من نفس الكاس اللي سقيتيه لياسمين كل ساق يسقى بما سقى".
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وشنت ريهام هجوماً حاداً على المتابعة حيث ردت عليها قائلة: "عدم احترام حياة الناس والتدخل فيما لا تعلمي عنه شئ ولا يعنيكي هو إللي عيب".

تابعت: "عدم احترام النصيب وأقدار الله هو اللي حرام، اتهام الناس بالباطل والحكم عليهم حرام، ربط اسم ست محترمة طول الوقت بطليقها رغم إنها ليها حياتها وكانت على ذمة راجل تاني محترم برده منتهى العيب والحرام، تمني الشر للغير شئ مؤسف ومريض…( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) صدق الله العظيم.. حلي عن الناس".




كانت ريهام قد نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو قصيرًا، لمجموعة من الصور الرومانسية لها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وجهت له من خلالها رسالة رومانسية.

وكتبت ريهام تعليقاً على الصور قالت فيه: "بين ذراعيك وجدت منزلي الدائم.. أحبك يا كل شيء لي". (لها) 
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