بعد عامين ونصف من زواجها.. فنانة ترزق بمولودتها الأولى وهذا اسمها (صورة)

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نشرت دنيا صورة يدين متشابكتين تحملان حذاء طفل صغير وعلقت عليها بقولها: "٢٤/١٠/٢٠٢٤ الحمد لله على نعمة جودي، محتجالك يا أمي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر، ربنا يحفظها يا رب".يذكر أن دنيا عبد العزيز احتفلت في شباط 2022 بعقد قرانها في حفل بسيط جمع عائلتها وأصدقاءها.وانتشرت صور عقد القران على مواقع التواصل الاجتماعي، وحضره كل من مصمم الأزياء هاني البحيري والفنان محمد عادل ميدو والفنانة دينا.كان آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "المداح أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب ونجوم المواسم السابقة هبة مجدي، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.أعلبت الفنانة دنيا عبد العزيز على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" عن وصول اول مولودة لها بعد عامين ونصف من زواجها، وكشفت أنا أطلقت عليها اسم جودي، وهو اسم والدتها الراحلة.نشرت دنيا صورة يدين متشابكتين تحملان حذاء طفل صغير وعلقت عليها بقولها: "٢٤/١٠/٢٠٢٤ الحمد لله على نعمة جودي، محتجالك يا أمي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر، ربنا يحفظها يا رب".يذكر أن دنيا عبد العزيز احتفلت في شباط 2022 بعقد قرانها في حفل بسيط جمع عائلتها وأصدقاءها.وانتشرت صور عقد القران على مواقع التواصل الاجتماعي، وحضره كل من مصمم الأزياء هاني البحيري والفنان محمد عادل ميدو والفنانة دينا.كان آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "المداح أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب ونجوم المواسم السابقة هبة مجدي، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. (لها)