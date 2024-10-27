بفستان جريء جدًا.. مغنية عالمية تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الذي يصغرها بسنوات (صور)





وشاركت الفائزة بجائزة غرامي مقطع فيديو على موقع إنستغرام يضم لقطات وصور من العشا الذي جمعها مع زوجها، البالغ من العمر 35 عامًا، احتفالًا بعيد ميلادها يوم الجمعة.

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وقد ظهر في الفيديو الزوجان وهما يسيران على جسر وفي الخلفية أفق المدينة. استمتعت سيارا وراسل ويلسون بموعد ليلي رومنسي بمناسبة عيد ميلادها 39.وشاركت الفائزة بجائزة غرامي مقطع فيديو على موقع إنستغرام يضم لقطات وصور من العشا الذي جمعها مع زوجها، البالغ من العمر 35 عامًا، احتفالًا بعيد ميلادها يوم الجمعة.وقد ظهر في الفيديو الزوجان وهما يسيران على جسر وفي الخلفية أفق المدينة.

وكانت مغنية أغنية "Goodies" ترتدي فستانًا أسود مثيرًا من الدانتيل مع معطف أسود متناسق ملقاة على كتفيها ونظارة شمسية داكنة، بينما اختار لاعب الوسط في فريق بيتسبرغ ستيلرز ارتداء بدلة رمادية ملائمة.



وعلّق ويلسون وعبر عن المزيد من الحب لزوجته، فكتب: "أحبك يا سيدة ويلسون. أشكر الله من أجلك ومن أجل أطفالنا وعائلتنا". (people)



