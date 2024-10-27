26
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هل تذكرون ليزا طفلة مسلسل "هند والدكتور نعمان" الشهير؟ إليكم كيف اصبحت بعد 40 عامًا (صور)
Lebanon 24
27-10-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" عبر قناة ON الفنانة ليزا، التي لعبت في طفولتها دور الطفلة هند في المسلسل الشهير "هند والدكتور نعمان"، وذلك في زيارة لها لمصر بعد غياب 40 سنة.
واستعادت ليزا كواليس مشاركتها في مسلسل "هند والدكتور نعمان" قائلة إنها مرت بعدة اختبارات قبل أشهر من لقائها الأول مع الفنان الراحل كمال الشناوي، وكان عمرها في ذلك الوقت 6 أو 7 سنوات.
Advertisement
وأضافت ليزا: "روحنا مكان وكنت فرحانة ولقيت الفنان الكبير كمال الشناوي داخل، وكان قمر ومش عجوز لكن بيمثل إنه عجوز، وقعد يكلمني ويهزر معايا، وأنا قاعدة أقول كان بيمثل مع شادية في أفلام الأبيض والإسود وبحبه أوي ومش مصدقة نفسي، ولما سألني إنت عارفة أنا مين نسيت اسمه".
ومسلسل "هند والدكتور نعمان" من أشهر الأعمال التليفزيونية في الثمانينيات، عرض سنة 1984، وهو من تأليف لينين الرملي، وإخراج رائد لبيب، وشاركت في بطولته نخبة من النجوم ومنهم كمال الشناوي، مجدي وهبة، رجاء الجداوي، حسين الشربيني، وأحمد راتب. (في الفن)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هكذا استعاد "عافيته"!
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هكذا استعاد "عافيته"!
16:00 | 2024-10-26
26/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. منطقة عربية تنتفض على إسرائيل!
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. منطقة عربية تنتفض على إسرائيل!
16:55 | 2024-10-26
26/10/2024 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في البترون.. هكذا خسر ابن الـ22 عاماً حياته
Lebanon 24
في البترون.. هكذا خسر ابن الـ22 عاماً حياته
10:45 | 2024-10-26
26/10/2024 10:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تقصفُ محيط منزل "صحافي لبنانيّ".. من هو؟
Lebanon 24
إسرائيل تقصفُ محيط منزل "صحافي لبنانيّ".. من هو؟
16:32 | 2024-10-26
26/10/2024 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سينتهي "القتال في لبنان"؟ معلومات تكشف
Lebanon 24
متى سينتهي "القتال في لبنان"؟ معلومات تكشف
15:21 | 2024-10-26
26/10/2024 03:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:17 | 2024-10-27
ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بعيد ميلادها: أنا وعائلتي مررنا بشهر صعب للغاية"
05:44 | 2024-10-27
بأجواء احتفالية أسطورية وحضور عدد من اليوتيوبرز.. نارين بيوتي تحتفل بزفاف شقيقها (صور)
02:01 | 2024-10-27
بفستان جريء جدًا.. مغنية عالمية تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الذي يصغرها بسنوات (صور)
00:00 | 2024-10-27
بعد عامين ونصف من زواجها.. فنانة ترزق بمولودتها الأولى وهذا اسمها (صورة)
17:00 | 2024-10-26
"حلي عن الناس".. فنانة تهاجم متابعة بسبب ياسمين عبد العزيز (صورة)
15:00 | 2024-10-26
"رحلة على النيل".. ممثلة تركية شهيرة تطل من مصر شاهدوا كيف بدت (صور)
فيديو
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
Lebanon 24
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
00:27 | 2024-10-26
27/10/2024 13:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
01:10 | 2024-10-24
27/10/2024 13:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2024-10-23
27/10/2024 13:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24