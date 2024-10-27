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المرأة

هل تذكرون ليزا طفلة مسلسل "هند والدكتور نعمان" الشهير؟ إليكم كيف اصبحت بعد 40 عامًا (صور)

Lebanon 24
27-10-2024 | 03:00
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استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" عبر قناة ON الفنانة ليزا، التي لعبت في طفولتها دور الطفلة هند في المسلسل الشهير "هند والدكتور نعمان"، وذلك في زيارة لها لمصر بعد غياب 40 سنة.

واستعادت ليزا كواليس مشاركتها في مسلسل "هند والدكتور نعمان" قائلة إنها مرت بعدة اختبارات قبل أشهر من لقائها الأول مع الفنان الراحل كمال الشناوي، وكان عمرها في ذلك الوقت 6 أو 7 سنوات.
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وأضافت ليزا: "روحنا مكان وكنت فرحانة ولقيت الفنان الكبير كمال الشناوي داخل، وكان قمر ومش عجوز لكن بيمثل إنه عجوز، وقعد يكلمني ويهزر معايا، وأنا قاعدة أقول كان بيمثل مع شادية في أفلام الأبيض والإسود وبحبه أوي ومش مصدقة نفسي، ولما سألني إنت عارفة أنا مين نسيت اسمه".

ومسلسل "هند والدكتور نعمان" من أشهر الأعمال التليفزيونية في الثمانينيات، عرض سنة 1984، وهو من تأليف لينين الرملي، وإخراج رائد لبيب، وشاركت في بطولته نخبة من النجوم ومنهم كمال الشناوي، مجدي وهبة، رجاء الجداوي، حسين الشربيني، وأحمد راتب. (في الفن)


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