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المرأة
بأجواء احتفالية أسطورية وحضور عدد من اليوتيوبرز.. نارين بيوتي تحتفل بزفاف شقيقها (صور)
Lebanon 24
27-10-2024
|
05:44
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احتفلت عائلة نجمة السوشيال ميديا المعروفة نارين بيوتي بزفاف شقيقها شيرو على العروس الأردنية الجميلة شهد عويدات، وتحولت الأجواء إلى احتفال كبير جمع نخبة من نجوم السوشيال ميديا في أمسية لا تنسى، حيث تزينت القاعة بأبهى حلة لتستقبل المدعوين في ليلة العمر.
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أقيم حفل زفاف شقيق نارين بيوتي الفخم مساء يوم السبت، حيث شهد حضوراً لافتاً من أصدقاء العروسين المقربين وعائلة نارين الكبيرة، وقد حرص العروسين على اختيار ديكور أنيق يعكس ذوقهما الرفيع، حيث تميز الحفل بلمسات عصرية وتراثية في آن واحد، مما أضفى عليه طابعاً خاصاً.
ولم تخيب نجمات السوشال ميديا الآمال، حيث تألقن بإطلالات ساحرة تناسب أجواء الاحتفال، فظهرت بيسان إسماعيل، مس دعاء، نور ستارز، أميرة الحسين، بنين ستارز، وغيرهم من النجمات كالأميرات في فساتين أنيقة ومكياج جذاب، حيث تنافسن على الأضواء في هذه الليلة المميزة.
وسادت أجواء من الفرح والحب والرقص في الحفل، حيث شاركت النجمات الحضور في الرقص والاحتفال مع العروسين، وقد تم تداول العديد من مقاطع الفيديو والصور من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي حصلت على تفاعل واسع من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالأجواء الاحتفالية.
ولم تقتصر الأنظار على العروسين فقط، بل انصبت أيضاً على نارين بيوتي التي تألقت بفستان أنيق باللون الأزرق، حيث نسقت إطلالتها بشكل رائع مع أجواء الحفل، وقد ظهرت نارين في غاية السعادة وهي تحتفل بزفاف شقيقها، مما حصل على إعجاب متابعيها الذين قدموا لها التهاني والتبريكات. (أخبار الشرق)
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