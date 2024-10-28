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المرأة

"شكرًا يا عروس"... إليسا ترد على معايدة نجوى كرم المعبرة لها

Lebanon 24
28-10-2024 | 00:46
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حرص العديد من نجوم الفن على تهنئة المطربة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الـ52، الذي يصادف اليوم الـ27 من تشرين الأول 2024، من بينهم الممثلة الكويتية فرح الصراف ونانسي عجرم ونجوى كرم وغيرهن.


هنأت المطربة اللبنانية نجوى كرم زميلتها إليسا بمناسبة عيد ميلادها، إذ شاركت تهنئتها عبر حسابها على منصة إكس، قائلة: عقبال كلّ سنة وأنتِ الصوت الرومانسي يلي بيدعي للحبّ.. إن شاء الله بعيدك الجاي بكون لبنان بأوج مجده.
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بدورها، ردت إليسا على المعايدة بطريقة مميزة، فكتبت: شكرًا يا عروس، وتضلك شمس مضواية وين ما كان باسم لبنان. في إشارة إلى احتفال شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بزواجها برجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني في وقت سابق العام الحالي.

 
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