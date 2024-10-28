"بقالنا 5 سنين مع بعض".. هذا ما أعلنته عارضة الأزياء السورية حول زفافها من طليق أصالة

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وأكدت على هامش المهرجان في حديث لبرنامج ET بالعربي أنها تحرص دائماً على دعم زوجها، وقالت: "نحنا بحياة بعض لندعم بعضنا، وبحب شغله وبحب الفن، وهذا شيء جيد بأن أدعمه في كل عمل يقدمها".وخلال اللقاء تحدثت نيكول عن علاقتها العاطفية وما إذا كانت ستقيم حفل الزفاف في المستقبل وقالت: "بقالنا 5 سنين مع بعض يعني لسا حفكّر إنه عايزة عرس؟ مش مهم بالنسة لي وأهم حاجة نبقى مبسوطين مع بعض".وحول دخولها عالم الفن قالت: "طارق بيخليني أفكر إنه ممكن أعمل حاجات ورا الكاميرا، بحبّ موضوع الإخراج وهو حبّبني فيه، وبفكر في إنه بيوم من الأيام أخرج، لكن طبعاً الموضوع صعب. وأنا مش شخصيتي أنه على طول عايزة أبقى قدام الشاشة".وعن إمكانية مشاركتها مع زوجها في الإخراج فقالت: "ممكن، نحنا منتكلّم فيها على طول، بس لسّا مافيش خطط، إحنا منتكلم في السيناريوز والإنتاج وطول حياتنا قاعدين نتكلم في الأفلام". (لها)