جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بظهورها مع توأميها في مهرجان "AFI"

خطفت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز أنظار الجميع، بظهورها مع توأميها ماكس وإيمي، البالغين من العمر 16 عاماً، أثناء ذهابهم لتناول العشاء في مدينة لوس أنجلوس، عقب حضور مهرجان "AFI" لعام 2024.



ورصدت عدسات الصحافيين جينيفر مبتسمة، وكان برفقتها ماكس وإيمي ومدرب الصوت ستيفي ماكي.





وارتدت النجمة البالغة من العمر 55 عاماً، فستاناً وردي اللون، ومعطفاً فوقه بياقة من "Erdem"، سعره 7095 دولارًا، مع تفاصيل مطرزة على الجزء العلوي، وحقيبة باللون الفضي والوردي الفاتح ثمنها 417 دولاراً، وفقاً لموقع "Page six".

شاركت جينيفر لوبيز صوراً عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، من إطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان "AFI" أثناء الترويج لفيلمها المقبل "Unstoppable".





واختارت "شورت" قصيرًا وردي اللون، وبلوزة بيضاء بفتحة رقبة منخفضة، ونسقت إطلالتها مع سترة بيج وكعب عالٍ بلون البيج وحزام بني.





يروي الفيلم السيرة الذاتية للمصارع الأميركي المخضرم أنتوني روبليس، الذي يلعب دوره جاريل جيروم، فيما تلعب جينيفر لوبيز دور والدة روبليس، جودي.





وتتبع القصة المصارع الذي ولد بساق واحدة، واستطاع التغلب على التحديات والفوز بالبطولة الوطنية عام 2011.



والجدير بالذكر أن بن أفليك، شارك في إنتاج الفيلم.







