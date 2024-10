بعد 6 سنوات على زواجها.. فنانة تكشف سبب عدم إنجابها

بعد ما يقرب الـ6 سنوات على زواجها، كشفت الفنانة السعودية إلهام علي، سبب عدم إنجابها.

وقالت لدى إجابتها على سؤال طرحته متابعة تسأل عن جنس المولود الأول الذي تتمنى أن تنجبه، إن فكرة الإنجاب لم تخطر في بالها بالمطلق، خاصة مع بداية زواجها من خالد صقر، لكنها بدأت تفكر بالموضوع بشكل جدِّي، مُشيرةً إلى أنها كانت مؤمنة بوجوب منح علاقتها بزوجها المساحة والفرصة لاكتشاف ما إذا كانت ناجحة أم لا، قبل اتخاذ قرار الإنجاب.View this post on InstagramA post shared by سوالف المشاهير🎀 (@s_mashaheer)وأكدت إلهام أن علاقتها بزوجها وصلت إلى مرحلة من النضح والتفاهم بعد مرور 6 سنوات على زواجها؛ لذلك ترى أنه الوقت المناسب للإنجابأما عن جنس المولود الذي تتمنى إنجابه، شددت على أنها لا تهتم بهذا الموضوع، فكل شيء من الله خير. (البوابة)