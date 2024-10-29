Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟

Lebanon 24
29-10-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1270138-638658057471772851.jpg
Doc-P-1270138-638658057471772851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد غياب استمرّ 4 سنوات، تعود الفنانة هيفاء وهبي إلى الشاشة من خلال مسلسل "دهب"، بعد أن استقرّ المخرج مرقس عادل على تقديم دور البطولة لها، وهو المسلسل التي تعود به النجمة اللبنانية للدراما بعد آخر أعمالها التليفزيونية بمسلسل "إسود فاتح" عام 2020 والذي حقق نجاحاً واسعاً حينها.
Advertisement

وسيجري تصوير المسلسل في عدة دول منها مصر وقبرص ولندن وبيروت، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج مرقس عادل، الذي يقوم حالياً على وضع التفاصيل النهائية للعمل. ويأتي هذا التعاون بين المخرج مرقس عادل والفنانة هيفاء وهبي بعدما انتهيا مؤخرًا من فيلم "ولاد المحظوظة"، والمقرر أن يشارك في السينمات خلال الموسم المُقبل، والذي تم تصويره بين مصر ولبنان ويشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبي عدد من النجوم ومنهم بيومي فؤاد، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، محمود الليثي وتوني ماهر. (نواعم)

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:12 | 2024-10-29
07:06 | 2024-10-29
05:44 | 2024-10-29
03:00 | 2024-10-29
00:51 | 2024-10-29
00:00 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24