بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟

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بعد غياب استمرّ 4 سنوات، تعود الفنانة هيفاء وهبي إلى الشاشة من خلال مسلسل "دهب"، بعد أن استقرّ المخرج مرقس عادل على تقديم دور البطولة لها، وهو المسلسل التي تعود به النجمة اللبنانية للدراما بعد آخر أعمالها التليفزيونية بمسلسل "إسود فاتح" عام 2020 والذي حقق نجاحاً واسعاً حينها.وسيجري تصوير المسلسل في عدة دول منها مصر وقبرص ولندن وبيروت، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج مرقس عادل، الذي يقوم حالياً على وضع التفاصيل النهائية للعمل. ويأتي هذا التعاون بين المخرج مرقس عادل والفنانة هيفاء وهبي بعدما انتهيا مؤخرًا من فيلم "ولاد المحظوظة"، والمقرر أن يشارك في السينمات خلال الموسم المُقبل، والذي تم تصويره بين مصر ولبنان ويشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبي عدد من النجوم ومنهم بيومي فؤاد، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، محمود الليثي وتوني ماهر. (نواعم)