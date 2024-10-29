نجمة تركية شهيرة تدخل القفص الذهبي.. وهجوم عنيف من الجمهور على عريسها: "عديم التهذيب" (فيديو)

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar’ın düğününden görüntüler… (@sercankazancii /Aramızda Kalmasın) pic.twitter.com/ciNAUMC1gQ — Mügedagistanliofficial (@muge_dag70) October 28, 2024 Advertisement

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar düğün gecesinde ilk kez mikrofonlara konuştu.#iremhelvacıoğlu #uralkaspar pic.twitter.com/q9hCjvrfgm — Muhabir Online (@akifyamann) October 28, 2024

وقرر العروسان الاحتفال بزفافهما بحضور المقربين وعائلتهما، في مدينة أسطنبول، وذلك بعد ما يقارب الشهر على زواجهما سرًا.اعتمدت نجمة مسلسل "بنات الشمس" ستايلا وصف بـ الغريب والمختلف، حيث ارتدت فستان زفاف من قماش الساتان، على هيئة جاكيت عريض، تميَّز بأكمامه المنفوخة من ناحية الكتفين، وأزراره العريضة.ونسَّقت إيرام إطلالتها بقفازات شفافة، وجوارب بيضاء طويلة شفافة ولامعة، فيما انتعلت حذاءً لامعًا ذا كعب عالٍ باللون الفضي، فيما تزينت بقلادةٍ ماسية ضحمة.أما بالنسبة لشعرها، فقد اختارت النجمة التركية تسريحة بسيطة ناسبت فستان الزفاف، إذ تركته منسدلًا مع طرحة موصولة بقوس شعر.أما رجل الأعمال فقد اختار إطلالة "سيمي كاجوال"، حيث ارتدى بدلةً باللون الكريمي، نسَّقها مع تيشيرت باللون الأبيض وحذاء رياضي باللونين الأبيض والأزرق.تعرضت نجمة مسلسل "اشرح أيها البحر الأسود" لموقف محرج في الحفل؛ بسبب طريقة تعامل زوجها مع الصحافة، فحينما وجَّه أحد الصحافيين سؤالًا له، قائلًا: "هل تشعر بالحماس، أجاب بطريقة فظة أظهر فيها مدى انزعاجه، وقال باقتضاب: لا.وبدا واضحًا الصدمة على ملامح النجمة التركية التي حاولت تدارك الأمر، معيدةً طرح السؤال على زوجها مع ابتسامة لطيفة بهدف تعديل إجابته، إلا أنه أصر على إجابته.وأبدى الجمهور استياءهم من طريقة العريس في الرد على الصحافي، واصفينه بـ"الفظ" و"عديم التهذيب"، مشيرين إلى أنه لم يحترم زوجته وأحرجها أمام الجميع.وعلى الصعيد الفني، تم الإعلان عن إيقاف مسلسل "التوت الأسود"، التي تشارك في بطولته إيرام هيليفجي، عند الحلقة السادسة؛ نظرًا لانخفاض نسب المشاهدة. (فوشيا)