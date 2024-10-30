بعد حلقة بلوغر مصرية.. قرار بحق إعلامية شهيرة وغرامة تصل لـ "200 ألف جنيه" (صور)

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حيث قرر إيقاف برنامج "شاي بالياسمين" على قناة النهار لمدة 6 أشهر وتغريمها 200 ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعي وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.وأكد في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار ينبع من حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.كما أوضح أن القرار جاء بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصله من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، باستضافة صناعة محتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور، لافتاً إلى أن المجلس ثبت مسؤولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.كذلك شدد على أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها في الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الإعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع، وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور والشذوذ.وأشار المجلس إلى أن الأكواد الإعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.كما شدد على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.وبوقت سابق، قررت نقابة الإعلاميين إيقاف مقدمة "شاي بالياسمين" المذيعة ياسمين الخطيب بعد استضافتها للبلوغر هدير عبد الرازق في حلقتها الأخيرة من البرنامج، واستدعائها للتحقيق.كما أوضحت في بيان أن قرار إيقاف الخطيب وإحالتها للتحقيق جاء استناداً إلى مخالفتها لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.فيما أعلنت شبكة قنوات النهار عن اعتذارها لجمهورها بسبب عرض حوار مع عبد الرازق في برنامج "شاي بالياسمين"، وقررت حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل.وكانت الشبكة قد أصدرت بياناً، الأحد، قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً في نشر محتوى الحلقة، مؤكدة تمسكها بالقيم والعادات وهو النهج الذي تسير عليه منذ بدايتها.في حين نشرت مقدمة البرنامج ياسمين الخطيب اعتذاراً لجمهورها عبر صفحتها في "فيسبوك" بسبب الحلقة المثيرة للجدل.حيث قالت إن هدفها وهدف البرنامج لم يكن إثارة الجدل، بل "لفت الأنظار لظاهرة مرفوضة اجتماعياً رغم رواجها"، وهي نجومية فتيات التيك توك المرتكزة على الابتذال والإثارة.كما أردفت أنها لم تستضف عبد الرازق بصفتها نجمة، بل بصفتها حالة كان الهدف منها التأكيد على ندمها على أفعالها السابقة.وسبق أن تصدرت البلوغر هدير عبد الرازق التريند في ايار 2024 بفضيحة إلقاء مباحث الآداب القبض عليها. ووجهت لها حينها تهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء.كما انتشرت لها فيديوهات فاضحة مع أحد الأشخاص، لتخرج بعدها باكية في بث مباشر لتقول إن من ظهر معها كان زوجها، وإنها لم تكن تدري أنه يصور ولا تعلم من المتسبب في نشر المقطع. (العربية)