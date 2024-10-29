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المرأة

"كلنا تفاجأنا بالخبر".. نسرين طافش تنعي الفنان المصري بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:30
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عبّرت الفنانة نسرين طافش عن حزنها الكبير، بسبب وفاة الفنان المصري حسن يوسف، اليوم 29تشرين الأول.

نعت نسرين الفنان حسن في لقاء سريع، خلال حضورها فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي 2024"، وقالت: رحيل الأستاذ حسن يوسف خسارة للفن العربي بشكل عام.
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وأشارت نسرين إلى أن رحيل الفنان حسن، كان صادمًا لها وللجميع، وعقّبت: كلنا تفاجأنا بالخبر، الله يرحم روحه ويصبر قلب حبايبه.

تحدثت نسرين عن محبتها الكبيرة للراحل، وقالت: أنا من محبيه منذ طفولتي، يعني من لما كنت بتابع أفلام الزمن الجميل.

ولفتت إلى أنها سبق واجتمعت فيه بشكل شخصي، وتابعت: في الحقيقة أنا قابلته أكثر من مرة، هو إنسان طيب وجميل، الله يرحمه يا رب ويصبر حبايبه. (فوشيا) 
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