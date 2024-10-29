"كلنا تفاجأنا بالخبر".. نسرين طافش تنعي الفنان المصري بكلمات مؤثرة

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نعت نسرين الفنان حسن في لقاء سريع، خلال حضورها فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي 2024"، وقالت: رحيل الأستاذ حسن يوسف خسارة للفن العربي بشكل عام.وأشارت نسرين إلى أن رحيل الفنان حسن، كان صادمًا لها وللجميع، وعقّبت: كلنا تفاجأنا بالخبر، الله يرحم روحه ويصبر قلب حبايبه.تحدثت نسرين عن محبتها الكبيرة للراحل، وقالت: أنا من محبيه منذ طفولتي، يعني من لما كنت بتابع أفلام الزمن الجميل.ولفتت إلى أنها سبق واجتمعت فيه بشكل شخصي، وتابعت: في الحقيقة أنا قابلته أكثر من مرة، هو إنسان طيب وجميل، الله يرحمه يا رب ويصبر حبايبه. (فوشيا)