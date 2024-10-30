25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"أنا في استراحة محارب"... هند صبري تعلن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية
Lebanon 24
30-10-2024
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة هند صبري أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية، حيث أكدت في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" أنها تمضي إجازة مؤقتة كي تتخلص من الضغوط والإرهاق الذي أصابها بسبب مشاركتها في أعمال فنية عدة، مؤكدةً أن على الفنان أن يبتعد عن الساحة الفنية من حين الى آخر كي يُعيد حساباته، ويحاول اكتشاف ذاته من جديد، لتقديم أعمال أكثر نجاحاً مما قدّمه من قبل.
Advertisement
وقالت هند صبري: "أنا في استراحة محارب، من فترة للتانية الفنان لازم ياخد إجازة، ويحسب خطواته، خصوصاً لو جاي من نجاح كبير، وإن شاء الله هرجع تاني على بداية العام الجديد 2025".
وكانت إدارة "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" قد أقامت ندوة حوارية مع هند صبري على هامش فعاليات المهرجان، كشفت خلالها العديد من أسرار حياتها، وكيف لعبت الصدفة دوراً في مسيرتها الفنية وأنها لم تحلم يوماً بأن تصبح فنانة، بل إنها كانت تتهرب من الدخول في هذا المجال، بسبب سخرية رفاقها منها أيام الدراسة. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟
Lebanon 24
بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟
08:00 | 2024-10-29
29/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
00:07 | 2024-10-30
30/10/2024 12:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
11:20 | 2024-10-29
29/10/2024 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
16:05 | 2024-10-29
29/10/2024 04:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى سوريا من لبنان.. ماذا تريد إسرائيل؟
Lebanon 24
رسالة إلى سوريا من لبنان.. ماذا تريد إسرائيل؟
14:00 | 2024-10-29
29/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:20 | 2024-10-30
شقيقة ممثلة شهيرة.. اعلامية سوريا تتعرض لحادث خطير (فيديو)
05:09 | 2024-10-30
شيماء سيف تكشف تفاصيل عملية التكميم وخسارتها للوزن (فيديو)
04:29 | 2024-10-30
خالد يوسف يدافع بقوة عن لطيفة.. ما القصة؟
00:00 | 2024-10-30
بعد حلقة بلوغر مصرية.. قرار بحق إعلامية شهيرة وغرامة تصل لـ "200 ألف جنيه" (صور)
16:30 | 2024-10-29
"كلنا تفاجأنا بالخبر".. نسرين طافش تنعي الفنان المصري بكلمات مؤثرة
15:00 | 2024-10-29
نجمة تركية شهيرة تدخل القفص الذهبي.. وهجوم عنيف من الجمهور على عريسها: "عديم التهذيب" (فيديو)
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 12:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 12:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
30/10/2024 12:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24