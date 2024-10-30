"أنا في استراحة محارب"... هند صبري تعلن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية

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كشفت الفنانة هند صبري أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية، حيث أكدت في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" أنها تمضي إجازة مؤقتة كي تتخلص من الضغوط والإرهاق الذي أصابها بسبب مشاركتها في أعمال فنية عدة، مؤكدةً أن على الفنان أن يبتعد عن الساحة الفنية من حين الى آخر كي يُعيد حساباته، ويحاول اكتشاف ذاته من جديد، لتقديم أعمال أكثر نجاحاً مما قدّمه من قبل.وقالت هند صبري: "أنا في استراحة محارب، من فترة للتانية الفنان لازم ياخد إجازة، ويحسب خطواته، خصوصاً لو جاي من نجاح كبير، وإن شاء الله هرجع تاني على بداية العام الجديد 2025".وكانت إدارة "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" قد أقامت ندوة حوارية مع هند صبري على هامش فعاليات المهرجان، كشفت خلالها العديد من أسرار حياتها، وكيف لعبت الصدفة دوراً في مسيرتها الفنية وأنها لم تحلم يوماً بأن تصبح فنانة، بل إنها كانت تتهرب من الدخول في هذا المجال، بسبب سخرية رفاقها منها أيام الدراسة. (لها)