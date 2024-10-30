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المرأة

شقيقة ممثلة شهيرة.. اعلامية سوريا تتعرض لحادث خطير (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:20
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نشرت الاعلامية السورية ماري علي، شقيقة الممثلة السورية مرام علي، مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، وثقت فيه معاناتها بعد تعرضها لحادث سير خطير.
وأظهر الفيديو لقطات ماري في المستشفى وخضوعها للعملية الجراحية، ومعاناتها جراء الحادث، اذ ارفقت الفيديو بالتعليق التالي: "مر شهر على حادث السير يلي عملتو بتاريخ 29-9-2024.. خبروني اني ضليت ساعات طويلة بغرفة العمليات واضطرينا نعمل عدة عمليات بالرجلين، وحدة منن فيها براغي والتانية سيخ".
وتابعت: "اضطرينا ناخد عضم من ركبتي وزرعناه بكاحل رجلي (تطعيم عضم) لاقدر ارجع امشي مرة تانية ع رجلي، مع رضوض بالصدر والضهر والقطب بالركبة واليد.. وخبروني كمان اني مالح اقدر امشي ع رجلي لفترة طويلة بتاخد شهور".
واردفت ماري علي: "مات فيني كتير شغلات بهاد الحادث، وفقدت عدة مشاعر ما بظن ترجع بسهولة.. وبالمقابل انكتبلي عمر جديد عرفت فيه انو في ناس كتير بتحبني وقفت جنبي ودعمتني بساعات الليل الطويلة المليانة بالبكي والالم، وبساعات النهار يلي مليانة بالابتسامة والمقاومة".وتابعت: "رحلتي لسا ما خلصت ومع العلاج الفيزيائي لح ارجع وقف ع رجليي.. لح ارجع ع شغلي وتصويري ولح ارجع اطلع وسافر وارقص على رجليي متل ما بحب، ولح ارجع اتعرف ع ناس جديدة واكتشف رحلات جديدة".
واضافت: "لو تعرفوا قديه كنت قوية ومتمسكة بالحياة، ولازم تعرفوا انو ولا مرة خفت لان بعرف انو لما خلصت قوتي ظهرت قوة الله فيني، خاتمة كلامها بالقول: "ما لح استسلم أبدا، هيك وعدت حالي ووعدت الناس يلي ما تخلت عني بالاختبار الصعب، وهيك لح أوعدكم". 
المصدر: الجديد
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