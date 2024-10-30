Advertisement

فنون ومشاهير

إعلامية شهيرة تحصد جائزة "الإنجازات في مجال الإعلام".. تعرفوا اليها

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1270834-638659006296559983.jpg
Doc-P-1270834-638659006296559983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصلت الإعلامية لبنى بوظة، على جائزة "الإنجازات في مجال الإعلام" المرموقة، وذلك خلال الاحتفال بالنسخة الخامسة عشرة من حفل توزيع جوائز المرأة العربية 2024، والذي تنظمه مجلة "أريبيان بزنس" التابعة لمجموعة ITP سنويًا لتكريم إنجازات النساء الملهمات في العالم العربي، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.
Advertisement

وتعتبر لبنى بوظة، التي اختيرت للفوز بالجائزة من بين 650 مرشحة، واحدة من أبرز الإعلاميات الرائدات الناطقات باللغة العربية في عالم الاقتصاد، وخلال مسيرتها المهنية الحافلة بالنجاح والإنجازات تمكنت بوظة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الصحفيات في مجال الاقتصاد على صعيد المنطقة، واشتهرت بتحليلاتها الدقيقة والمباشرة للمشهد الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجالات المال والأعمال والاقتصاد والطاقة والتمويل. (سكاي نيوز)

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:37 | 2024-10-30
08:23 | 2024-10-30
06:20 | 2024-10-30
05:09 | 2024-10-30
04:29 | 2024-10-30
02:19 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24