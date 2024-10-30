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فنون ومشاهير
إعلامية شهيرة تحصد جائزة "الإنجازات في مجال الإعلام".. تعرفوا اليها
Lebanon 24
30-10-2024
|
09:46
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حصلت الإعلامية لبنى بوظة، على جائزة "الإنجازات في مجال الإعلام" المرموقة، وذلك خلال الاحتفال بالنسخة الخامسة عشرة من حفل توزيع جوائز المرأة العربية 2024، والذي تنظمه مجلة "أريبيان بزنس" التابعة لمجموعة ITP سنويًا لتكريم إنجازات النساء الملهمات في العالم العربي، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.
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وتعتبر لبنى بوظة، التي اختيرت للفوز بالجائزة من بين 650 مرشحة، واحدة من أبرز الإعلاميات الرائدات الناطقات باللغة العربية في عالم الاقتصاد، وخلال مسيرتها المهنية الحافلة بالنجاح والإنجازات تمكنت بوظة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الصحفيات في مجال الاقتصاد على صعيد المنطقة، واشتهرت بتحليلاتها الدقيقة والمباشرة للمشهد الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجالات المال والأعمال والاقتصاد والطاقة والتمويل. (سكاي نيوز)
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