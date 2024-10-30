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فنون ومشاهير
كانت "محاطة بالعائلة والأصدقاء".. رحيل فنانة معروفة وهذا اسمها
Lebanon 24
30-10-2024
|
11:37
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توفيت نجمة مسلسل Friends تيري جار عن 79 عامًا بينما كانت "محاطة بالعائلة والأصدقاء"، بسبب مرض التصلب المتعدد، وفق ما أعلنته مديرة الدعاية الخاصة بها هايدي شايفر، لمجلة PEOPLE.
وكانت قصة تيري في المسلسل قصيرة، لكنها تركت انطباعًا كبيرًا لدى جمهور العمل، حيث ظهرت الممثلة الراحلة، في ثلاث حلقات من المسلسل الكوميدي الشهير على شبكة NBC بدور الأم البيولوجية لفيبي وأورسولا بوفيه، والتي جسدت دورهما النجمة ليزا كودرو.
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ونعت كودرو النجمة الراحلة في بيان شاركته مع مجلة People وقالت فيه: " "كانت تيري جار عبقرية في الأدوار الكوميدية وكانت ولا تزال ذات تأثير كبير عليّ وأنا أعلم أنني لست وحدي في ذلك. أشعر بالحظ والامتنان لأنني عملت مع تيري جار".
وظهرت جار لأول مرة في مسلسل Friends في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث بعنوان "The One at the Beach". كما ظهرت في الموسم الرابع، في حلقة "The One with the Jellyfish" والحلقة "The One with Phoebe's Uterus" في عام 1998.
واشتهرت جار بأدوارها الكوميدية العديدة في أفلام مثل Tootsie وYoung Frankenstein. كما ظهرت في برامج مثل McCloud وM*A*S*H وThe Bob Newhart Show وThe Odd Couple وMaude وBarnaby Jones. كما قدمت Saturday Night Live في أعوام 1980 و1983 و1985. (ترفيه)
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