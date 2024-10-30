21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قضية غامضة.. جثة صاحبة أكبر شفاه في العالم في الصرف الصحيّ!
Lebanon 24
30-10-2024
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجري السلطات الروسية تحقيقاً بعد العثور على جثة المدونة وعارضة الأزياء كريستينا راي، صاحبة أكبر شفاه في العالم، في مدينة سوتشي.
ووفقاً للخدمة الصحفية لفريق البحث والإنقاذ المحلي لوكالة "نوفوستي"، فإن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية قاموا أمس بانتشال جثة امرأة من الصرف الصحي في منطقة خوستينسكي في مدينة سوتشي، وسلموها إلى الشرطة المحلية للتعرّف على هويتها.
Advertisement
وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد أكد مصدر في وزارة الداخلية في منطقة سوتشي أن الجثة تعود بالفعل كريستينا راي، ويتم الآن التحقيق في ملابسات الحادث.
وكانت كريستينا البالغة من العمر 34 عاماً، والتي أدرجت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر شفاه في العالم، قد اختفت نهاية أيلول الماضي، وعثرت السلطات على جثتها في 29 تشرين الأول الماضي.
المصدر: AE 24
منوعات
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:04 | 2024-10-30
30/10/2024 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
01:10 | 2024-10-30
30/10/2024 01:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
00:07 | 2024-10-30
30/10/2024 12:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
Lebanon 24
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
14:39 | 2024-10-30
30/10/2024 02:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل
09:28 | 2024-10-30
30/10/2024 09:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
17:00 | 2024-10-30
إعلامية لبنانية تتصدر مواقع التواصل.. تجاهلت وفاة طليقها الشهير
11:37 | 2024-10-30
كانت "محاطة بالعائلة والأصدقاء".. رحيل فنانة معروفة وهذا اسمها
09:46 | 2024-10-30
إعلامية شهيرة تحصد جائزة "الإنجازات في مجال الإعلام".. تعرفوا اليها
08:23 | 2024-10-30
تغريدة لافتة للفنانة كارول سماحة.. .اليكم ما جاء فيها
06:20 | 2024-10-30
شقيقة ممثلة شهيرة.. اعلامية سوريا تتعرض لحادث خطير (فيديو)
05:09 | 2024-10-30
شيماء سيف تكشف تفاصيل عملية التكميم وخسارتها للوزن (فيديو)
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
30/10/2024 23:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 23:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 23:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24