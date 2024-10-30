قضية غامضة.. جثة صاحبة أكبر شفاه في العالم في الصرف الصحيّ!

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تجري السلطات الروسية تحقيقاً بعد العثور على جثة المدونة وعارضة الأزياء كريستينا راي، صاحبة أكبر شفاه في العالم، في مدينة سوتشي.ووفقاً للخدمة الصحفية لفريق البحث والإنقاذ المحلي لوكالة "نوفوستي"، فإن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية قاموا أمس بانتشال جثة امرأة من الصرف الصحي في منطقة خوستينسكي في مدينة سوتشي، وسلموها إلى الشرطة المحلية للتعرّف على هويتها.وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد أكد مصدر في وزارة الداخلية في منطقة سوتشي أن الجثة تعود بالفعل كريستينا راي، ويتم الآن التحقيق في ملابسات الحادث.