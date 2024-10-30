Advertisement

منوعات

قضية غامضة.. جثة صاحبة أكبر شفاه في العالم في الصرف الصحيّ!

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1270903-638659098012993885.png
Doc-P-1270903-638659098012993885.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجري السلطات الروسية تحقيقاً بعد العثور على جثة المدونة وعارضة الأزياء كريستينا راي، صاحبة أكبر شفاه في العالم، في مدينة سوتشي.

ووفقاً للخدمة الصحفية لفريق البحث والإنقاذ المحلي لوكالة "نوفوستي"، فإن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية قاموا أمس بانتشال جثة امرأة من الصرف الصحي في منطقة خوستينسكي في مدينة سوتشي، وسلموها إلى الشرطة المحلية للتعرّف على هويتها.
Advertisement

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد أكد مصدر في وزارة الداخلية في منطقة سوتشي أن الجثة تعود بالفعل كريستينا راي، ويتم الآن التحقيق في ملابسات الحادث.
وكانت كريستينا البالغة من العمر 34 عاماً، والتي أدرجت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر شفاه في العالم، قد اختفت نهاية أيلول الماضي، وعثرت السلطات على جثتها في 29 تشرين الأول الماضي.

المصدر: AE 24

منوعات

المرأة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
17:00 | 2024-10-30
11:37 | 2024-10-30
09:46 | 2024-10-30
08:23 | 2024-10-30
06:20 | 2024-10-30
05:09 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24