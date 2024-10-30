إعلامية لبنانية تتصدر مواقع التواصل.. تجاهلت وفاة طليقها الشهير

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وكتبت موسى: "رحم الله الفنان الكبير القدير النجم حسن يوسف.. آخر العمالقة ورائحة الزمن الجميل، اسمه وحده تكريم ودرع فني.. جعل الله مثواه الجنة وألهم عائلته ومحبيه الصبر.. خالص العزاء الفاتحة لروحه". تصدر اسم الإعلامية اللبنانية فاتن موسى مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي، فجر الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية، وذلك بعد نشرها عبر حسابها على إنستغرام، منشوراً نعت فيه الفنان الراحل حسن يوسف، الذي توفي أمس الإثنين وتجاهلها خبر وفاة زوجها السابق.وكتبت موسى: "رحم الله الفنان الكبير القدير النجم حسن يوسف.. آخر العمالقة ورائحة الزمن الجميل، اسمه وحده تكريم ودرع فني.. جعل الله مثواه الجنة وألهم عائلته ومحبيه الصبر.. خالص العزاء الفاتحة لروحه".

وكانت علاقة مصطفى فهمي وفاتن موسى مثار جدل كبير منذ بدايتها وحتى نهايتها، فبالرغم من فارق العمر بينهما الذي يصل إلى عشرين عاماً، أعلنا زواجهما في عام 2015، واستمرت علاقتهما نحو ست سنوات، ظهرا خلالها في العديد من المناسبات سوياً، وخطفا الأنظار بتوافقهما الدائم أمام الكاميرات.

وفي عام 2021، اتهمت موسى الفنان المصري بإعلانه طلاقها بدون معرفتها، وأنها لم تتلق إشعاراً رسمياً بالطلاق، متهمةً إياه بالتخلي عنها، وتطليقها دون سابق إنذار.