Advertisement

المرأة

ما سبب مغادرة إسعاد يونس مهرجان الجونة بسرعة؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1271192-638659603703813705.jpg
Doc-P-1271192-638659603703813705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غادرت الفنانة المصرية إسعاد يونس مدينة الجونة على وجه السرعة إلى القاهرة.، وذلك بعد نجاح ندوتها ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي" والتي حاورتها فيها الفنانة يسرا.

ويعود سبب عدم انتظار يونس انتهاء فعاليات المهرجان والعودة سريعاً إلى القاهرة هو ارتباطها ببروفات مسرحية جديدة سوف تقدّمها ضمن "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، بعنوان "إس إس هانم"، والتي تعود من خلالها إلى المسرح بعد غياب لسنوات طويلة.
Advertisement

وتعرض المسرحية في 7 تشرين الثاني المقبل على مسرح محمد العلي بالرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض" المقام حالياً.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:00 | 2024-10-31
17:00 | 2024-10-30
15:00 | 2024-10-30
11:37 | 2024-10-30
09:46 | 2024-10-30
08:23 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24