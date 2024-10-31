ما سبب مغادرة إسعاد يونس مهرجان الجونة بسرعة؟

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غادرت الفنانة المصرية إسعاد يونس مدينة الجونة على وجه السرعة إلى القاهرة.، وذلك بعد نجاح ندوتها ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي" والتي حاورتها فيها الفنانة يسرا.ويعود سبب عدم انتظار يونس انتهاء فعاليات المهرجان والعودة سريعاً إلى القاهرة هو ارتباطها ببروفات مسرحية جديدة سوف تقدّمها ضمن "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، بعنوان "إس إس هانم"، والتي تعود من خلالها إلى المسرح بعد غياب لسنوات طويلة.وتعرض المسرحية في 7 تشرين الثاني المقبل على مسرح محمد العلي بالرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض" المقام حالياً.