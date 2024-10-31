في لاس فيغاس... جينيفر لوبيز تدعم كامالا هاريس بعد بيونسيه

تحظى المرشحة الرئاسية الأميركية كامالا هاريس بتأييد ودعم مجموعة من النجوم الأميركيين في السباق الذي تخوضه نحو البيت الأبيض.



ويعد المشاهير أحد أبرز الأسلحة في هذه الانتخابات، فبعد ظهور المغنية العالمية بيونسيه إلى جانب كامايلا هاريس في مؤتمر جماهيري حاشد في هيوستن قبل أيام، أتى الآن دور جينيفر لوبيز.





من المقرر أن تنضم جينيفر لوبيز إلى كامالا هاريس في تجمعها "عندما نصوت نفوز" الذي يقام في لاس فيغاس ليلة الخميس.

ووفقاً لصحيفة "ميرور"، ستتحدث جينيفر لوبيز إلى الجمهور حول أهمية التصويت، وهو الأمر الذي كانت صريحة جدًا بشأنه على صفحتها الرسمية على "إنستغرام".

ويعد التجمع جزءًا من حملة "هاريس-والز" لتشجيع الناس على التصويت، قبل اليوم الأخير من التصويت المبكر في نيفادا، في الأول من تشرين الثاني.

وكانت جينيفر لوبيز قد عبرت عن دعمها لكامالا هاريس، خلال استضافة الأخيرة في حلقة حوارية مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، الشهر الماضي، إلى جانب كل من ميريل ستريب وجوليا روبرتس وتريسي إليس روس والممثل الكوميدي كريس روس، وغيرهم.

وتعاونت جينيفر لوبيز أخيرًا مع "I Am A Voter"، وهي منظمة غير حزبية مكرسة لخلق تحول ثقافي حول التصويت والمشاركة المدنية، ودعت في مقطع فيديو المواطنين الأمريكيين إلى التحقق من حالة تسجيلهم، حتى يتمكنوا من الخروج والتصويت.