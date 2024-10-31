"بعرف إنه الأم غالية".. نجوى كرم تبكي في "Arabs Got Talent" (فيديو)

ومازح الثنائي باسم وقال خالد: على فكرة الراجل ده نحس، وتابع ألفونس: وحيقفلكوا البرنامج، وكشف خالد بأن نجوى وناصر تعاونا معهما منذ البداية. (فوشيا)

من بين المشتركين، استضاف مسرح أرابز غوت تالنت مشتركًا يُدعى خالد زكريا، استطاع بأدائه أن يُبكي نجوى كرم.نجوى التي ذرفت الدموع، سألها الممثل السعودي ناصر القصبي عن سبب تأثرها، فقالت: لأنه بعرف إنه الأم غالية بصراحة، هو فقدها وحاول يخاطبها بطريقته.وبعيدًا عن الحزن والدموع، شهد مسرح أرابز غوت تالنت مقلبًا رهيبًا بباسم يوسف وبتواطؤ من كرم والقصبي.في تفاصيل المقلب، حضر شابان إلى المسرح وهما يرتديان ملابس سوداء فضفاضة وأخفيا وجهيهما بقناع أسود اللون. وكانت موهبة الثنائي عبارة عن قراءة ما يدور في ذهن لجنة أعضاء لجنة التحكيم ورسم لوحة بالألوان التي بحوزتهم.بعد أن اكتشف المشتركان الألوان التي بحوزة ناصر ونجوى، فشلا بمعرفة اللون الذي بحوزة باسم وهو ما كان مقصودًا بالتأكيد. ولكن الأمر لم ينته هنا، بل رسم الثنائي لوحة بشكل عشوائي، أبدى كل من القصبي وكرم إعجابهما بها، فيما بدا باسم مصدومًا بخطوتهما.وسأل نجم الكوميديا زملاءه: إنتوا عاجبكوا ده بجد. فرد ناصر: والله عاجبني، ثم قاطعت نجوى باسم وسألته: عنجد إنت مش فاهم اللوحة؟، ثم توجهت لناصر قائلةً: في أجمل من هيك!في الوقت الذي راح ناصر يهلل مع نجوى لجمال اللوحة، بدت ملامح الصدمة على وجه يوسف، الذي وقف وقال: لاء لاء أنتوا بتهزروا يا جماعة، وبعدما وافق كل من نجوى وناصر على انضمام الشابين إلى المرحلة المقبلة، رفض يوسف انضمامهما وضغط على زر الرفض.فما كان من الشابين إلا أن كشفا عن وجهيهما وقال أحدهما: يا عمي هم وافقوا أنت مالك؟، ليكتشف باسم بأنهما صديقاه شادي ألفونس وخالد منصور اللذان عملا معه في برنامج "البرنامج" الذي كان يقدمه سابقًا.