ما سبب بكاء لقاء الخميسي في الجونة؟

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن سبب بكائها بعد مشاهدتها أحد الأفلام الذي عُرض ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي" المُقام حالياً، كما تحدّثت عن دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي عليهم.

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وقالت في تصريحات صحافية خلال وقوفها على السجادة الحمراء لفيلم "الفستان الأبيض": "تذكرت الأفلام القديمة، كلها كانت حلوة وكان هناك سينما بجد وإنتاج، وكنا نحب نجومنا في السينما"، مضيفة: "تخيّل ان ترى رحلة عمرك من صغرك حتى الآن".

وعن إقامة فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي" في ظل الأحداث الدامية في فلسطين، قالت الخميسي: "السينما بنقدر نتكلم من خلالها بشكل واضح عن كل الأزمات في العالم، لأنها الكلمة اللي بتغير كل الصعوبات للأفضل، والسينمائيين مؤثرين، والسينما أهم من الدراما لأنها بتخاطب كل العالم".



وكانت لقاء الخميسي قد أثارت الجدل بعد الكشف عن رأيها في التعليقات التي تسيء إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديوهات التي تشاركها مع متابعيها وتقدّم فيها إرشادات ونصائح لتطوير حياتهم الى الأفضل.



