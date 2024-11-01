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المرأة
بسبب إطلالاتها الجريئة.. إدارة الجونة تتخذ موقفاً بحق رانيا يوسف
Lebanon 24
01-11-2024
|
01:03
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أطلّت الفنانة رانيا يوسف بفساتين وصفها البعض بـ"الجريئة واللافتة"، خلال فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.
وأبدت إدارة مهرجان الجونة انزعاجها من عدم التزام رانيا يوسف بشروط ملابس المهرجان أو ما يعرف بالـ"Dress Code"، وحرصها على اختيار إطلالات جريئة بشكل كبير، الأمر الذي يلفت انتباه عدسات الصحافة والإعلام، ويتسبب في جدل كبير لدى الجمهور المتابع لفعاليات المهرجان عبر وسائل الإعلام المختلفة.
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وسرت معلومات عن صدور قرار من إدارة مهرجان الجونة بعدم الترويج لأي إطلالات جريئة لرانيا يوسف عبر الحسابات الرسمية للمهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب إرسال صورها للصحف والمواقع عبر المركز الصحفي للمهرجان، وذلك منعاً لتداول المزيد من اللقطات التي تستفز الجمهور وتشتت الانتباه عن الفعاليات السينمائية المهمة، على أن يتم إعادة النظر في تقييم أمر دعوتها للمهرجان خلال الدورة المقبلة، والاستقرار حينها على القرار المناسب.
وتشتهر رانيا يوسف بإطلالاتها الجريئة والمثيرة للجدل في المهرجانات والفعاليات الفنية، وسبق وأن تعرضت لأزمة كبيرة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2018، عندما ظهرت على السجادة الحمراء بفستان بدون "بطانة"، وتعرضت لانتقادات شديدة وقتها.
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