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المرأة

طعامها الفاخر يكلفها ثروة.. كيم كارداشيان لم تطبخ منذ عامين!

Lebanon 24
01-11-2024 | 05:32
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تعرضت كيم كارداشيان لانتقادات لاذعة من ابنتها نورث بسبب رفضها الطهي لمدة تزيد عن عامين، إذ كشف مصدر حصري لموقع In Touch كيف تدلل نجمة تلفزيون الواقع نفسها بالطعام الفاخر الذي يكلفها ثروة ويجعل الطهاة يتنقلون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية كل رغباتها في الطهي.
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وتمتع المعجبون برؤية ممتعة لعلاقة كارداشيان (43 عاماً) وابنتها البالغة من العمر 11 عامًا عندما سألتها والدتها: "كيف أطبخ؟" في مقابلة مع مجلة Interview، فأجابت نورث: "لم تطبخي لنا منذ فترة طويلة. آخر مرة طبخت فيها كانت قبل عيد الهالوين".

وكشف المصدر أن نجمة The Kardashians لديها بعض الحيل في جعبتها والدولارات في حسابها المصرفي، لتجنب العمل الشاق أمام موقد ساخن لأكثر من عامين.

ولا تثق كيم في عمليات التوصيل، لذلك في كل مرة تشتهي فيها طبقاً من مطعمها المفضل أو حتى الوجبات السريعة، ترسل أحد موظفيها لإحضارها لها.

وأضاف المصدر: "وهذا ليس مرة واحدة فقط، بل عدة مرات في اليوم، لأنها تتوق دائماً إلى أشياء مختلفة. شيء آخر مجنون تفعله، هو الحصول على أشياء يتم توصيلها من جميع أنحاء البلاد. إذا كانت تتوق إلى الفطائر المفضلة لديها من نيو أورلينز، أو البيتزا من شيكاغو، فستتصل وتطلبها بسرعة في نفس اليوم".

وأوضح المصدر: "إنها واعية جداً بشأن زيادة الوزن، لذلك ستأكل حرفياً قضمة أو اثنتين فقط وتتخلص منها في معظم الوقت، لكنها لا تزال تكلّف الكثير من المال. وينطبق نفس الشيء على طهاتها الخاصين، فهي تطلب منهم طهي هذه الوجبات المعقدة لها ولأصدقائها في معظم الليالي".

وكشف أحد الطهاة الخاصين السابقين لكيم، جيسي هندرسون، عن بعض التفاصيل المذهلة حول عادات نجمة تلفزيون الواقع في الأكل لصحيفة "ديلي ميل" في تموز (يوليو) الماضي.

وقال إنها لا تتجنب الكربوهيدرات كما يتوقع المرء من نجمة تلفزيونية تتبع نظاماً غذائياً، تريد دائماً البطاطس المقلية وشرائح الدجاج والبرغر في متناول اليد، لكنها تطلب تقديم المعكرونة بدون صلصة.

وقال الذواقة إنه حصل على ما بين 2500 دولار إلى 5000 دولار لكل عشاء غير رسمي، مع أحداث ذات طابع خاص لكيم وأصدقائها تصل إلى 25000 دولار، كل ذلك مقابل وجبات "يختارونها عادةً" خوفاً من زيادة الوزن، وفقاً للمصدر الأول لـ In Touch، والذي أضاف: "إنه أمر فاضح ومبذر للغاية، لكن كيم غافلة. يتعين على طهاتها أيضاً طهي أي شيء يريده كل من أطفالها، أي خمس وجبات مختلفة، ثلاث مرات في اليوم".

وفي حين قد يبدو هذا الأمر باهظاً، فإن كيم، التي تبلغ ثروتها الصافية 1.7 مليار دولار، "لا يشكل المال مشكلة لها".

وختم المصدر: "إنها تضم جميع طهاتها في طاقمها، لذا فهي تشعر أنه يجب أن يكون لديهم شيء ما يفعلونه. وتجادل بأنه سيكون من الأكثر إهداراً أن يجلسوا هناك دون القيام بأي شيء".
 
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